Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

Киевская городская прокуратура подозревает "первого заместителя генпрокурора ЛНР", "заместителя министра юстиции ДНР", "директора государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции ДНР" в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, и посягательство на посягательство неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Находясь в ОРДЛО, они добровольно согласились на предложение россиян обнять псевдодолжности в незаконно созданных органах юстиции. "Чиновники" помогают РФ и ее военизированным формированиям вести подрывную деятельность против Украины в условиях военного положения и публично призывают к насильственному изменению конституционного строя и захвату украинской государственной власти. Раньше подозреваемые были правоохранителями.

Сейчас идет досудебное расследование.

18 июля подозрение объявили начальнику электрических сетей в оккупированном Купянске Харьковской области из-за сотрудничества с россиянами и возобновления электроснабжения для их нужд.

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