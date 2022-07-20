Прокуратура объявила подозрения псевдочиновникам "органов юстиции Л/ДНР"
Прокуратура сообщила о подозрениях "заместителям" "генпрокурора ЛНР", "министра юстиции ДНР", "директору службы исполнения наказаний минюста ДНР"
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
Киевская городская прокуратура подозревает "первого заместителя генпрокурора ЛНР", "заместителя министра юстиции ДНР", "директора государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции ДНР" в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, и посягательство на посягательство неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины).
Находясь в ОРДЛО, они добровольно согласились на предложение россиян обнять псевдодолжности в незаконно созданных органах юстиции. "Чиновники" помогают РФ и ее военизированным формированиям вести подрывную деятельность против Украины в условиях военного положения и публично призывают к насильственному изменению конституционного строя и захвату украинской государственной власти. Раньше подозреваемые были правоохранителями.
Сейчас идет досудебное расследование.
- 18 июля подозрение объявили начальнику электрических сетей в оккупированном Купянске Харьковской области из-за сотрудничества с россиянами и возобновления электроснабжения для их нужд.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.87
Покупка 35.87Продажа 36.86
-
EUR
Покупка 36.12Продажа 37.32
- Актуальное
- Важное