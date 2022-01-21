Прокуратура объявила о подозрении экс-начальнику управления Диамантбанка в растрате 25 млн. грн.
Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении экс-начальнику управления Диамантбанка в растрате 25 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
Следствие установило, что должностные лица Диамантбанка систематически заключали заведомо убыточные соглашения по покупке или продаже иностранной валюты с другим финансовым учреждением. В результате этого нанесен ущерб в особо крупном размере, что привело к началу процедуры ликвидации банка.
После экспертизы удалось подтвердить нанесение ущерба банку, находящемуся в государственном управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), на общую сумму свыше 25 млн грн.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и устанавливаются все лица, причастные к преступной деятельности.
- Напомним, 24 апреля 2017 года НБУ признал Диамантбанк банкротом.
- 23 июня 2017 года Нацбанк решил его ликвидировать.
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