Прокуратура объявила о подозрении экс-начальнику управления Диамантбанка в растрате 25 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.



Следствие установило, что должностные лица Диамантбанка систематически заключали заведомо убыточные соглашения по покупке или продаже иностранной валюты с другим финансовым учреждением. В результате этого нанесен ущерб в особо крупном размере, что привело к началу процедуры ликвидации банка.



После экспертизы удалось подтвердить нанесение ущерба банку, находящемуся в государственном управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), на общую сумму свыше 25 млн грн.



Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и устанавливаются все лица, причастные к преступной деятельности.

Напомним, 24 апреля 2017 года НБУ признал Диамантбанк банкротом.

23 июня 2017 года Нацбанк решил его ликвидировать.