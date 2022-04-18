Прокуратура нескольких регионов Германии открыла более 140 уголовных дел за поддержку войны РФ против Украины

Об этом сообщает DW со ссылкой на Redaktions Netzwerks Deutschland.

По предварительной информации, на 18 апреля полиция и прокуратура нескольких федеральных земель Германии открыли более 140 уголовных дел в связи с одобрением российского вторжения на территорию Украины.

Как сообщает группа изданий Redaktionsnetzwerks Deutschland, большинство открытых дел касается использования буквы "Z", ставшей символом российской агрессии.



Как известно, демонстрация этой буквы в публичных местах подпадает под статью немецкого Уголовного кодекса. Наказание за "поощрение или одобрение публично противоправных действий на собрании или путем распространения письменных материалов" предусматривает штраф или лишение свободы сроком до 3 лет.



Кроме того, в регионе Саксония-Ангальт заведено 19 дел по указанной статье из-за символа "Z". В Гамбурге – 17, из них 16 тоже касаются этой символики.

Также в Северной Рейн-Вестфалии открыто 37 дел за одобрение российской агрессии против украинского народа, из которых 22 также связаны с демонстрацией "Z".

Кроме того, сообщается, что некоторые регионы вроде Баварии не ведут аналогичной статистики, однако местные власти уверяют о принятии всех возможных мер против лиц, подозреваемых в этих преступлениях.

Напомним, что 14 апреля Молдова объявила о запрете использования георгиевской ленты на официальном уровне.

1 апреля Латвия запретила символику военной агрессии РФ, а в Эстонии будут наказываться за демонстрацию вражеских символов и присоединение к вооруженным силам агрессора

Министр иностранных дел Украины Кулеба 29 марта призвал весь мир приравнять рашистский символ "Z" к свастике

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