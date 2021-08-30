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Прокуратура направила в суд дело бывшего руководства банка "Аркада"

30 августа, 2021 понедельник
16:13
Экономика банк "Аркада"

Печерская прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении пяти должностных лиц банка "Аркада"

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно сообщению, Печерская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении пяти должностных лиц банка "Аркада" - бывшего председателя правления, его заместителей и главного бухгалтера по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах.

По данным следствия, экс-председатель правления, совместно с заместителями и главным бухгалтером банка, с привлечением подконтрольных юридических лиц организовали и наладили схему растраты средств участников фондов финансирования строительства.

В пресс-службе напомнили, что должностные лица реализовали две программы лояльности с привлечением средств фонда финансирования строительства. По условиям акции стоимость квадратного метра площади квартир составляла от 169,75 грн до 190 грн, что подтверждается заключенным договорам инвестирования строительства между банком и доверителями - юридическими лицами, которые оказались связанными с банком, хотя это запрещено законом "О банках и банковской деятельности".

В связи с невыполнением доверителями условий акционных программ должностные лица банка вопреки закону приняли решение о расторжении договоров инвестирования и возвращения доверителям средств. При этом банк безосновательно вернул доверителям средства в сумме 22 млн грн, что более чем в 100 раз превышало сумму инвестированных средств.

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