Прокуратура начала расследование гибели лебедей в Винницкой области

Об этом со ссылкой на официальный сайт Винницкой областной прокуратуры передает Еспресо.TV.

Правоохранители возбудили уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 242 УК Украины (нарушение правил охраны вод (водных объектов), если это повлекло за собой массовую гибель объектов животного и растительного мира или другие тяжкие последствия).



Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Устанавливается круг причастных лиц и обстоятельства, повлекшие смерть птиц.



Для проведения экспертизы труп одного погибшего лебедя отправили в лабораторию.



Как сообщает винницкий портал Vежа, орнитолог Александр Островский считает, что причиной смерти белокрылых может быть все же отравление. По его словам, какое-то "вещество было слито в водоем, что и спровоцировало гибель птиц".

В свою очередь крестьяне готовы круглосуточно дежурить у пруда и собираются провести "свою независимую экспертизу".





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