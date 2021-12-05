Прокуратура начала расследование гибели лебедей в Винницкой области
В Винницкой областной прокуратуре возбуждено уголовное производство по факту массового мора лебедей на Сербиновском водохранилище в Жмеринском районе
Об этом со ссылкой на официальный сайт Винницкой областной прокуратуры передает Еспресо.TV.
Правоохранители возбудили уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 242 УК Украины (нарушение правил охраны вод (водных объектов), если это повлекло за собой массовую гибель объектов животного и растительного мира или другие тяжкие последствия).
Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.
Устанавливается круг причастных лиц и обстоятельства, повлекшие смерть птиц.
Для проведения экспертизы труп одного погибшего лебедя отправили в лабораторию.
Как сообщает винницкий портал Vежа, орнитолог Александр Островский считает, что причиной смерти белокрылых может быть все же отравление. По его словам, какое-то "вещество было слито в водоем, что и спровоцировало гибель птиц".
В свою очередь крестьяне готовы круглосуточно дежурить у пруда и собираются провести "свою независимую экспертизу".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.63Продажа 31.07
- Актуальное
- Важное