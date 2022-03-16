Прокуратура начала производство из-за ракетно-бомбовых ударов в Житомирской области
В результате обстрела разрушены производственный цех и хозяйственные помещения двух местных фабрик
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Органы прокуратуры Житомирской области начали уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны представителями вооруженных сил РФ. По данным следствия, ночью 15 марта 2022 года враг нанес ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам Малинской ОТГ Коростенского района. В результате обстрела разрушены производственный цех и хозяйственные помещения двух местных фабрик.
Кроме этого, оккупанты открыли огонь по мирным жителям села Юровка. В результате обстрела одна женщина погибла, еще одна получила ранения. Также нанесли серию обстрелов по частным жилым домам, в результате чего два дома разрушены и 10 повреждены.
Досудебное расследование проводят следственные отделения №1 Коростенского райуправления полиции.
- Напомним, в ночь с 13 против 14 марта в Житомирской области ракетным ударом оккупантов уничтожено 7 зданий, пострадали люди.
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