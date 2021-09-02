Прокуратура Киева провела обыски на предприятии "Плесо": подозревают в растрате 5 млн грн

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Шевченковской окружной прокуратурой города Киева совместно с СО Шевченковского УП ГУНП при оперативном сопровождении ГУ БКОП СБУ проведен ряд обысков в рамках уголовного производства по растрате средств местного бюджета должностными лицами КП "Плесо"(ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.



Следствием установлено, что по результатам проведения публичных торгов компания-победитель взяла на себя обязанность по выполнению работ по расчистке ручья Вершинка в Соломенском районе города Киева.

Напомним, правоохранители провели обыски в коммунальном предприятии "Киевжилспецэксплуатация" по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт подъездов в жилых домах.

"Работы якобы проводились с 02.12.2020 по 01.01.2021 и стоили местному бюджету почти 5 млн грн, уплаченные подрядной организации в полном объеме. В марте 2021 года при осмотре ручья Вершинка и прилегающей территории установлено отсутствие выполнения каких-либо работ", - говорится в сообщении.В ходе обыска обнаружены и изъяты копии актов приема-передачи выполненных работ по указанному тендеру, поддельное решение о проведении выемки необходимых следствию документов, которые скрывались коммунальным предприятием на момент выполнения постановлений о временном доступ к вещам и документам.Кроме того, следствие зафиксовало отсутствие подрядной организации по месту регистрации, что может свидетельствовать о фиктивном характере взаимоотношений субъекта предпринимательской деятельности и коммунального предприятия.Сейчас решается вопрос сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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