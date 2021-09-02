Прокуратура Киева провела обыски на предприятии "Плесо": подозревают в растрате 5 млн грн
В столице прошли обыски на коммунальном предприятии"Плесо" из-за дела о растрате 5 млн грн
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
"Шевченковской окружной прокуратурой города Киева совместно с СО Шевченковского УП ГУНП при оперативном сопровождении ГУ БКОП СБУ проведен ряд обысков в рамках уголовного производства по растрате средств местного бюджета должностными лицами КП "Плесо"(ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что по результатам проведения публичных торгов компания-победитель взяла на себя обязанность по выполнению работ по расчистке ручья Вершинка в Соломенском районе города Киева.
В ходе обыска обнаружены и изъяты копии актов приема-передачи выполненных работ по указанному тендеру, поддельное решение о проведении выемки необходимых следствию документов, которые скрывались коммунальным предприятием на момент выполнения постановлений о временном доступ к вещам и документам.
Кроме того, следствие зафиксовало отсутствие подрядной организации по месту регистрации, что может свидетельствовать о фиктивном характере взаимоотношений субъекта предпринимательской деятельности и коммунального предприятия.
Сейчас решается вопрос сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
- Напомним, правоохранители провели обыски в коммунальном предприятии "Киевжилспецэксплуатация" по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт подъездов в жилых домах.
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