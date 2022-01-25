Прокуратура изъяла и по решению суда передала АРМА взрывчатки стоимостью более 5 млрд. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, которое началось летом 2021 года, в 2010 году одно из частных предприятий Запорожской области, без необходимого разрешения за 15 тыс. грн, приобрело взрывчатку у предприятия, которое имело право ее утилизировать.



Эти взрывчатые вещества – пороховые заряды, предназначенные для снаряжения турбореактивных снарядов и ракет к реактивным системам залпового огня. Их рыночная стоимость, по предварительной оценке, составляет более 5 млрд. грн.



В течение всего времени взрывчатка безвозмездно хранилась на 6 тыс. кв. м территории одного из военных арсеналов, что препятствовало использованию занятых мощностей для нужд ВСУ и привело к значительным расходам оборонного ведомства.



Прокурорами САП в военной и оборонной сфере признали взрывчатку вещественным доказательством в уголовном производстве.





Напомним, в Донецкой области задержали пособницу "ДНР", которая скрывала взрывчатку в муке.