Прокуратура изъяла и по решению суда передала АРМА взрывчатки стоимостью более 5 млрд. грн.
Суд передал Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) более 3 тыс. тонн взрывчатых веществ – пороховых зарядов стоимостью свыше 5 млрд грн
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, которое началось летом 2021 года, в 2010 году одно из частных предприятий Запорожской области, без необходимого разрешения за 15 тыс. грн, приобрело взрывчатку у предприятия, которое имело право ее утилизировать.
Эти взрывчатые вещества – пороховые заряды, предназначенные для снаряжения турбореактивных снарядов и ракет к реактивным системам залпового огня. Их рыночная стоимость, по предварительной оценке, составляет более 5 млрд. грн.
В течение всего времени взрывчатка безвозмездно хранилась на 6 тыс. кв. м территории одного из военных арсеналов, что препятствовало использованию занятых мощностей для нужд ВСУ и привело к значительным расходам оборонного ведомства.
Прокурорами САП в военной и оборонной сфере признали взрывчатку вещественным доказательством в уголовном производстве.
- Напомним, в Донецкой области задержали пособницу "ДНР", которая скрывала взрывчатку в муке.
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