Прокуратура и налоговики устроили облавы на табачные фабрики

Следственные действия проводятся на территории нескольких регионов Украины в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, рассказывает Еспресо.TV.



"Согласно материалам следствия, должностные лица одного из крупнейших производителей табачных изделий в Украине документально оформляли реализацию сигарет с фирмами, имеющими признаки фиктивности. В дальнейшем табачные изделия без марок акцизного налога сбывались на территории Украины без соответствующего отражения в бухгалтерском и налоговом учете", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.



Какой именно табачный производитель имеется в виду, не разглашается.



В ходе обысков в складских и офисных помещениях предприятий обнаружены более 90 тонн табака без подтверждающих документов, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи и оборудования.



Сейчас следственные и процессуальные действия продолжаются.