Прокуратура и налоговики устроили облавы на табачные фабрики
Киевская городская прокуратура совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в городе Киеве проводит обыски на предприятиях, вероятно причастных к теневым схемам производства и продажи табачных изделий
Следственные действия проводятся на территории нескольких регионов Украины в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, рассказывает Еспресо.TV.
"Согласно материалам следствия, должностные лица одного из крупнейших производителей табачных изделий в Украине документально оформляли реализацию сигарет с фирмами, имеющими признаки фиктивности. В дальнейшем табачные изделия без марок акцизного налога сбывались на территории Украины без соответствующего отражения в бухгалтерском и налоговом учете", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.
Какой именно табачный производитель имеется в виду, не разглашается.
В ходе обысков в складских и офисных помещениях предприятий обнаружены более 90 тонн табака без подтверждающих документов, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи и оборудования.
Сейчас следственные и процессуальные действия продолжаются.
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