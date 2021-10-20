Прокуратура Грузии заявила, что Саакашвили прибыл в страну в прицепе с молочными продуктами
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили прибыл в Грузию, скрываясь в грузовике с молочной продукцией
Об этом сообщила прокуратура Грузии, передает "Европейская правда" .
По данным МВД Грузии, 28 сентября около 23:00 в порт Поти зашло судно под названием "Вильнюс", которое прибыло из украинского порта Черноморск. 29 сентября в 1:04 с этого корабля выехал трейлер Scania с грузом молочной продукции, в котором находился Саакашвили.
Экс-президент Грузии вышел из грузовика в 01:49 по местному времени в порту Поти и таким образом пересек границу Грузии.
Пребывание Саакашвили в трейлере подтверждают записи с его телефона.
Далее Саакашвили сел в легковой Mercedes, который его встречал.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 2 октября по подозрению в сокрытии преступления сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали владельца квартиры в Тбилиси, где скрывался Саакашвили.
- 3 октября сообщалось, что Саакашвили попал на родину паромом в вентиляционной шахте трейлера.
- Консилиум врачей, собранный для оценки состояния Саакашвили, посоветовал госпитализировать его.
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