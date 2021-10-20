Прокуратура Грузии заявила, что Саакашвили прибыл в страну в прицепе с молочными продуктами

Об этом сообщила прокуратура Грузии, передает "Европейская правда" .



По данным МВД Грузии, 28 сентября около 23:00 в порт Поти зашло судно под названием "Вильнюс", которое прибыло из украинского порта Черноморск. 29 сентября в 1:04 с этого корабля выехал трейлер Scania с грузом молочной продукции, в котором находился Саакашвили.



Экс-президент Грузии вышел из грузовика в 01:49 по местному времени в порту Поти и таким образом пересек границу Грузии.



Пребывание Саакашвили в трейлере подтверждают записи с его телефона.



Далее Саакашвили сел в легковой Mercedes, который его встречал.