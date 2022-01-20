Прокуратура Грузии отказалась признавать Саакашвили пострадавшим
Грузинские прокуроры отказались признать третьего президента Михаила Саакашвили пострадавшим - по их мнению, требование его адвокатов необоснованно
Об этом сообщает Грузия Online.
"Прокуратура Грузии отказалась признать экс-президента Михаила Саакашвили пострадавшим. В заявлении ведомства говорится, что требование его адвокатов является необоснованным", - отмечает издание.
В прокуратуре также отметили, что следствие о возможном неправильном обращении с политиком уже началось и до завершения экспертиз Саакашвили не могут признать пострадавшим.
Ведомство выразило готовность ознакомить адвокатов политика с материалами уголовного дела.
- Напомним, 1 октября 2021 года премьер Грузии заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября 2021 года стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября 2021 года Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 18 ноября 2021 года врач, осматривавший Саакашвили, сообщил, что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.
- 20 ноября 2021 года Саакашвили прекратил голодовку.
- По данным Специальной пенитенциарной службы, Саакашвили временно остается в Горийском военном госпитале.
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