Прокуратура Грузии отказалась признавать Саакашвили пострадавшим

Об этом сообщает Грузия Online.



"Прокуратура Грузии отказалась признать экс-президента Михаила Саакашвили пострадавшим. В заявлении ведомства говорится, что требование его адвокатов является необоснованным", - отмечает издание.



В прокуратуре также отметили, что следствие о возможном неправильном обращении с политиком уже началось и до завершения экспертиз Саакашвили не могут признать пострадавшим.



Ведомство выразило готовность ознакомить адвокатов политика с материалами уголовного дела.

Напомним, 1 октября 2021 года премьер Грузии заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября 2021 года стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября 2021 года Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.

18 ноября 2021 года врач, осматривавший Саакашвили, сообщил, что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.

20 ноября 2021 года Саакашвили прекратил голодовку.

По данным Специальной пенитенциарной службы, Саакашвили временно остается в Горийском военном госпитале.

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