Прокуратура готовит два подозрения о нападении на журналистов "Схем" в кабинете главы Укрэксимбанка
Киевская прокуратура готовит два подозрения из-за нападения на журналистов "Схем" в кабинете главы Укрэксимбанка Евгения Мецгера
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Еспресо.TV.
"В настоящее время планируется вручение двух подозрений двум лицам. Я сообщу об уже осуществленных процессуальных решениях как только это произойдет", - заявила она.
Сейчас уголовное производство расследуется по части 1, 3 статьи 171 Уголовного кодекса Украины.
"Дополнительная квалификация была добавлена сегодня ЕРДР, поскольку есть признак совершения противоправных действий в отношении журналистов с использованием служебного положения должностным лицом", - отметила пресс-секретарь.
Справка: Часть 3 ст. 171 УК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Предусматривает ответственность за влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью, если такие действия были совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой человек.
Часть 1 статьи 171 УК предусматривает ответственность за незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконное запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а так же любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с председателем Укрэксимбанка Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- В Укрэксимбанке нападение на журналистов "Схем" в кабинете председателя правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .
- В Офисе президента выступили за отстранение Евгения Мецгера с поста председателя правления Укрэксимбанка.
- Впоследствии Наблюдательный совет Укрэксимбанка отстранил председателя Мецгера на время проведения расследования в связи с нападением на журналистов "Радио Свободы" и временно назначил Сергея Ермакова председателем правления.
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