Прокуратура Германии расследует утечку секретной информации о преступлениях в Буче
В Германии прокуратура расследует утечку секретной информации о массовых убийствах в Буче
Об этом информирует немецкое издательство Bild.
В начале апреля Федеральная разведывательная служба Германии провела закрытый брифинг для депутатов Бундестага и высших государственных служащих о преступлениях россиян в Буче. Часть информации должна была оставаться строго конфиденциальной, однако она появилась в СМИ.
"Существуют процедуры, в рамках которых администрация Бундестага обратилась в прокуратуру. Мы изучаем их", – сказала представитель ведомства.
Прокуратура Германии начала расследовать государственную измену.
"Депутаты должны отдавать себе отчет, что выдача секретов – это не рядовое правонарушение и оно может привести к крайне серьезным последствиям", – заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.
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