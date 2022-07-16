Об этом информирует немецкое издательство Bild.

В начале апреля Федеральная разведывательная служба Германии провела закрытый брифинг для депутатов Бундестага и высших государственных служащих о преступлениях россиян в Буче. Часть информации должна была оставаться строго конфиденциальной, однако она появилась в СМИ.

"Существуют процедуры, в рамках которых администрация Бундестага обратилась в прокуратуру. Мы изучаем их", – сказала представитель ведомства.

Прокуратура Германии начала расследовать государственную измену.

"Депутаты должны отдавать себе отчет, что выдача секретов – это не рядовое правонарушение и оно может привести к крайне серьезным последствиям", – заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.