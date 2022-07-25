Прокуратура Франции проверит активы российских олигархов, приближенных к Путину
Национальная финансовая прокуратура Франции решила проверить активы российских олигархов в сфере недвижимости
Об этом сообщает Le Parisien.
Издание пишет, что расследование будет касаться вероятных организаторов схем по отмыванию денег, коррупционных правонарушений, хищению государственных средств и уклонению от уплаты налогов в особо опасных объемах.
Дело будет вести, по указанию национальной прокуратуры Французской Республики, центральное управление по борьбе с серьезными финансовыми преступлениями.
Французские следователи проверят, как российские олигархи смогли накопить значительные активы в сфере недвижимости.
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- В рамках помощи Украине Франция осуществила поставки САУ Caesar. Сначала было передано 12 установок, а затем президент Эммануэль Макрон заявил о передаче еще шести САУ .
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