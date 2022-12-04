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Прокуратура ЕС готова расследовать случаи уклонения от санкций против России, когда это нарушение признают преступлением

4 декабря, 2022 воскресенье
14:57
Экономика

Глава Европейской прокуратуры Лаура Ковеши заявила, что ее ведомство готово к расследованию случаев уклонения от санкций Европейского Союза против России, когда это нарушение будет криминализировано на уровне блока

Об этом Ковеши сказала в интервью Bloomberg .

"Мы, безусловно, готовы, мы можем это сделать. Одним из возможных преступлений, связанных с нарушением санкций, является контрабанда, и мы уже можем это расследовать. Так что мы могли бы начать уже сегодня, будь у нас правовые инструменты", – сказала она.

В частности, глава EPPO напомнила, что одним из первых чиновников Евросоюза прибыла в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, где подписала соглашение об обмене информацией для расследования вероятных случаев мошенничества со средствами фондов ЕС.

"Мы имеем достаточно прочный контакт с украинским Офисом генерального прокурора и ожидаем получения Европейской прокуратурой потенциальной новой функции, чтобы теснее сотрудничать с украинскими коллегами", - добавила Ковеши.

Также, по ее словам, главным препятствием для расследований уклонения от санкций является то, что членами Европейской прокуратуры являются только 22 из 27 стран-членов ЕС. Некоторые страны, как Польша, отказываются от какого-либо сотрудничества с органом.

"Это очень большая проблема, потому что существуют связи с компаниями или людьми в Польше", но когда правительство "говорит, что мы не сотрудничаем, это явно влияет на наше расследование", пояснила Ковеши.

Европейская прокуратура является независимым органом ЕС, ответственным за расследование и судебное преследование финансовых преступлений, включая мошенничество, отмывание денег и коррупцию.

  • 1 декабря страны Европейского Союза предварительно согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель.
  • 1 декабря в правительстве Германии заявили, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в ближайшее время.

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