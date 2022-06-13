Прокуратура арестовала 645 железнодорожных вагонов, принадлежащих семье экс-министра обороны Украины времен Януковича Лебедева

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"Арестовано 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 млн грн, принадлежащих предприятиям семьи экс-чиновника, объявленного в розыск за государственную измену. В настоящее время арестованное имущество передано в управление АРМА", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что речь идет о родственниках бывшего Министра обороны Украины (2012-2014), которые занимаются поставками и реализацией товаров на территории РФ, а также производят оборудование для оборонно-промышленного комплекса государства-агрессора.

Кроме того, наложен арест и другое имущество этой финансово-промышленной группы предприятий и их собственников. В частности, арестованы 30 земельных участков, 30 объектов недвижимости, в том числе 6 цельных имущественных комплексов и корпоративные права 22 субъектов хозяйствования.

Павел Лебедев – уроженец России. Народный депутат 5, 6 и 7 созывов (Блок Юлии Тимошенко, Партия регионов). В декабре 2012 года был назначен министром обороны. Во время революции достоинства исчез из Украины и скрывается от следствия. 25 мая 2020 года Печерский суд Киева принял решение о заочном аресте Лебедева по делу о расстрелах на Майдане. 24 июня 2020 года ДБР сообщило о Павле Лебедеве в совершении государственной измены.