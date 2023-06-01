Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Прокуратора расследует более тысячи уголовных производств по военным преступлениям РФ против детей

Прокуратора расследует более тысячи уголовных производств по военным преступлениям РФ против детей

1 июня, 2023 четверг
13:39
Криминал

Офис генерального прокурора ведет более тысячи расследований по военным преступлениям российского войска против украинских детей, есть случаи сексуального насилия

Об этом в Military Media Center рассказала глава отдела департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Оксана Димитриева.

"С начала полномасштабного вторжения зарегистрировано и расследуется более тысячи уголовных производств по военным преступлениям РФ совершенных в отношении детей. Еще почти 1800 преступлений – по фактам разрушения и уничтожения гражданской инфраструктуры", – пишет прессслужба.

Сообщается, что в результате действий врага на территории Украины погибли по меньшей мере 484 ребенка, еще 992 потерпели поражение разной степени тяжести.

Установлено 13 случаев сексуального насилия в отношении украинских детей. Самой молодой жертве – 4 года.

Около 19,5 тысяч несовершеннолетних граждан Украины принудительно депортировали на территории подконтрольные России.

Россияне разрушили около 3 тысяч учебных заведений.

Что известно о депортации украинских детей

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Он подозревается в принудительной депортации украинских детей.

27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию захватчиками жителей временно оккупированных территорий Украины в РФ и приветствовала выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест Путина и российской детской омбудсменки Марии Львовской-Беловой.

В тот же день президент Владимир Путин подписал указ о возможности депортации украинцев за отказ принимать паспорта РФ.

В специальном отчете, который представила ОБСЕ 4 мая, говорится , что принудительный вывоз Россией украинских детей может быть признан преступлением против человечности.

14 мая стало известно, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики принудительно паспортизируют детей от 14 лет, угрожая их родителям.

24 мая стало известно, что Украина расследует возможную роль Беларуси в насильственной депортации детей с временно оккупированных территорий. Открыто уголовное производство.

29 мая в России внесли изменения в закон "О военном положении", которые в частности легализуют депортацию жителей временно оккупированных территорий и проведение так называемых выборов.

Во время проведения медосмотров на временно оккупированных территориях россияне ставят детям фейковые диагнозы – после этого родителей заставляют дать согласие на их вывоз на так называемое лечение или реабилитацию в Россию.

30 мая СМИ врага сообщали о задержании украинки в Москве. Женщина якобы пыталась оформить там попечительство над двумя детьми из временно оккупированного Геническа.

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с планом возвращения незаконно депортированных Россией детей Bring Kids Back UA и принял участие в открытии Центра защиты прав ребенка.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец: Украина подтверждает, что территорией Беларуси при участии властей этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила , что в РФ меняют имена и даты рождения незаконно депортированным детям.

Новости
Россия
Война с Россией
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Герасімов путін шойгу
31 мая, 2023 среда
Военный эксперт Притула рассказал, кому выгодна атака дронов по Москве
31 мая, 2023 среда
Белорусские пограничники включили сотрудникам ГПСУ аудиозапись с "приглашением на борщ"
Нічна атака по Києву 1 червня
1 июня, 2023 четверг
Ночная ракетная атака по Киеву: все вражеские цели уничтожены. Три человека погибли, 16 пострадавших
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.04
    Покупка 37.04
    Продажа 37.59
  • EUR
    Покупка 39.77
    Продажа 40.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
1 июня
14:41
Обновлено
Россияне обстреляли Индустриальный район Харькова
14:23
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:22
В пятницу в Украину придут дожди: прогноз погоды от Натальи Диденко
14:21
Эксклюзив
совбез ООН
В Совбезе ООН нужно показать кадры, как россияне в Международный день защиты детей убили украинского ребенка, - Наливайченко
14:13
судья
Получил почти 2 млн грн судейского вознаграждения, имея паспорт РФ: на мошенничестве разоблачили судью из Луганщины
14:02
Обновлено
Зеленский в Молдове: обсудим авиакоалицию и коалицию Patriot
13:57
Оккупанты в Луганской области угрожают лишить зарплат коммунальщиков, которые не оформят паспорта РФ
13:56
Обновлено
флаг России
"Мы идем увольнять всю РФ": РДК и легион "Свобода России" заявили о второй фазе рейда. Власти Белгорода отреагировали
13:39
РФ в 11-й раз оштрафовала Википедию за "фейки о СВО"
13:39
В Воздушных силах заявили, что Украина не будет бить западным оружием по пунктам дислокации "искандеров" в РФ
13:22
Австралия планирует законодательно регулировать искусственный интеллект и запретить дипфейки
13:21
Дело не в возможном аресте: дипломат Чалый объяснил, почему Путин не поедет на инаугурацию Эрдогана
12:59
Латвия
Парламент Латвии: Украину нужно пригласить в НАТО на Вильнюсском саммите
12:55
Обзор
Docudays UA 2023: 7 главных украинских кинопремьер
12:37
Бахмут
"Враг меняет формат операции": Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте
12:25
Россияне за сутки обстреляли 9 областей Украины: есть погибшие и раненые. Ситуация в регионах
12:19
Обновлено
Гибель людей возле закрытого укрытия: Кличко инициировал отстранение главы Деснянского района Киева
12:16
"В 55 км от вражеских позиций": в Украине возобновил работу еще один ресторан McDonald's
12:04
Во Франции на Viva Technology 2023 представят 12 украинских стартапов. Список
11:50
В Минэнерго рассказали о ситуации в энергетике после ночных ракетных обстрелов 1 июня
11:47
Утром враг ударил по Херсону: ранены двое мирных жителей
11:37
Обновлено
Ночная ракетная атака по Киеву: все вражеские цели уничтожены. Три человека погибли, 16 пострадавших
11:32
OPINION
Ситуация в аграрном секторе после начала полномасштабной войны требует активного участия государства
11:21
Группа NASA по изучению НЛО заявила, что для разгадки аномальных явлений не хватает качественных данных
11:16
Россияне утром обстреляли Никопольщину: ранены двое мужчин
10:59
Инфографика
Курс валют на 1 июня: сколько стоит евро, доллар и злотый
10:58
Эксклюзив
Блинкен: НАТО будет пытаться увеличить мощность и успешность ПВО Украины
10:51
OPINION
Сергей Руденко
Лампочка для Ахметова
10:27
Маск снова вернул себе титул самого богатого человека мира
10:23
СБУ разоблачила российского агента в рядах ВСУ, собиравшего информацию о вооружениях и ПВО
10:07
Обзор
В День защиты детей россияне убили маленьких украинцев, Молдову защищают самолеты НАТО. Акценты мировых СМИ 1 июня
10:04
На российском телеканале оппозиция призвала отстранить Путина от власти, – британская разведка
10:01
Пригожин заявил о выходе основной силы ПВК Вагнера из Бахмута
09:48
Россияне маневрируют ракетоносителями. В Черном море их три, залп до 16 "калибров"
09:35
Укрпочта выпустила новую почтовую марку ко Дню защиты детей
08:44
Инфографика
Силы обороны в сутки ликвидировали 460 российских солдат, 7 БПЛА и 14 артсистем, - Генштаб ВСУ
08:28
Украинские номады
08:26
Белый дом
Палата представителей поддержала законопроект о повышении лимита госдолга США
07:38
Украинское Минобороны призвало Австралию присоединиться к танковой коалиции
07:36
Ночью ПВО сбила 10 из 10 вражеских ракет комплекса "Искандер", летевших на Киевщину, - Генштаб
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV