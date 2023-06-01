Об этом в Military Media Center рассказала глава отдела департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Оксана Димитриева.

"С начала полномасштабного вторжения зарегистрировано и расследуется более тысячи уголовных производств по военным преступлениям РФ совершенных в отношении детей. Еще почти 1800 преступлений – по фактам разрушения и уничтожения гражданской инфраструктуры", – пишет прессслужба.

Сообщается, что в результате действий врага на территории Украины погибли по меньшей мере 484 ребенка, еще 992 потерпели поражение разной степени тяжести.

Установлено 13 случаев сексуального насилия в отношении украинских детей. Самой молодой жертве – 4 года.

Около 19,5 тысяч несовершеннолетних граждан Украины принудительно депортировали на территории подконтрольные России.

Россияне разрушили около 3 тысяч учебных заведений.

Что известно о депортации украинских детей

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Он подозревается в принудительной депортации украинских детей.

27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию захватчиками жителей временно оккупированных территорий Украины в РФ и приветствовала выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест Путина и российской детской омбудсменки Марии Львовской-Беловой.

В тот же день президент Владимир Путин подписал указ о возможности депортации украинцев за отказ принимать паспорта РФ.

В специальном отчете, который представила ОБСЕ 4 мая, говорится , что принудительный вывоз Россией украинских детей может быть признан преступлением против человечности.

14 мая стало известно, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики принудительно паспортизируют детей от 14 лет, угрожая их родителям.

24 мая стало известно, что Украина расследует возможную роль Беларуси в насильственной депортации детей с временно оккупированных территорий. Открыто уголовное производство.

29 мая в России внесли изменения в закон "О военном положении", которые в частности легализуют депортацию жителей временно оккупированных территорий и проведение так называемых выборов.

Во время проведения медосмотров на временно оккупированных территориях россияне ставят детям фейковые диагнозы – после этого родителей заставляют дать согласие на их вывоз на так называемое лечение или реабилитацию в Россию.

30 мая СМИ врага сообщали о задержании украинки в Москве. Женщина якобы пыталась оформить там попечительство над двумя детьми из временно оккупированного Геническа.

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с планом возвращения незаконно депортированных Россией детей Bring Kids Back UA и принял участие в открытии Центра защиты прав ребенка.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец: Украина подтверждает, что территорией Беларуси при участии властей этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила , что в РФ меняют имена и даты рождения незаконно депортированным детям.