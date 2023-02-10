Прокремлевской пропагандистке Татьяне Монтян сообщили о подозрении
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Татьяне Монтян, российской пропагандистке, активно распространяющей кремлевскую дезинформацию
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Татьяну Монтян, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.
Так, находясь в России, Татьяна Монтян активно участвует в информационно-психологических спецоперациях РФ: регулярно выступает на вражеских телеканалах, где призывает к переменам госграницы Украины и поддерживает оккупационные группировки.
В частности, пропагандистка активно распространяет дезинформацию о ситуации в Украине в ютубе и телеграмме, ее каналы имеют почти 500 тыс. подписчиков.
"По данным следствия, злоумышленница выехала в Россию еще в 2021 году. С этого времени она постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима", - утвердили в СБУ.
Правоохранители сообщили Татьяне Монтян о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
▪️ ч. 1 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
- Напомним, экстелеведущую Оксану Марченко, жену подозреваемого в госизмене экснардепа Виктора Медведчука, вызвали на допрос в управление СБУ в Ивано-Франковске.
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