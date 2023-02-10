Прокремлевской пропагандистке Татьяне Монтян сообщили о подозрении

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Татьяну Монтян, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Так, находясь в России, Татьяна Монтян активно участвует в информационно-психологических спецоперациях РФ: регулярно выступает на вражеских телеканалах, где призывает к переменам госграницы Украины и поддерживает оккупационные группировки.

В частности, пропагандистка активно распространяет дезинформацию о ситуации в Украине в ютубе и телеграмме, ее каналы имеют почти 500 тыс. подписчиков.

"По данным следствия, злоумышленница выехала в Россию еще в 2021 году. С этого времени она постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима", - утвердили в СБУ.

Правоохранители сообщили Татьяне Монтян о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

▪️ ч. 1 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).