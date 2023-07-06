Об этом информирует Офис генпрокурора и СБУ .

"При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении в государственной измене украинскому блоггеру, который из-за границы осуществляет подрывную деятельность против Украины (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в заявлении.

Следствие установило, что фигурант является главой запрещенной в Украине пророссийской политической партии и владелец одноименного Youtube-канала.

Шарий с 2019 года живет в Испании, где организует пророссийские пиар-акции, создает и распространяет антиукраинские политически ангажированные тенденциозные сюжеты.

В 2022 году подозреваемый вошел в сговор с экс-начальником полиции Винницкой области Антоном Шевцовым, работающим на ФСБ РФ. Они разработали медиапроект для дискредитации Украины и Вооруженных сил. Этот проект передали куратору из России для поиска и съемки допросов украинских военнопленных.

Эти видео должны использоваться для создания антиукраинских материалов и их распространения в интернете, пишут правоохранители.

По данным СБУ, Шарий был вовлечен в негласное сотрудничество кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю. Общаться с российскими спецслужбами блоггеру помогал сообщник во временно оккупированном Севастополе.

Шевцов в начале этого года уже получил подозрение в государственной измене. Оба фигуранта скрываются от правосудия.

"Однако сам Шарий в разговорах с сообщником признает, что, несмотря на монтаж, скрыть плохое состояние пленных не удавалось. А родственники украинских защитников, которые отзывались на опубликованные в соцсетях видео, просили не снимать и не мучить их родных", - говорится в сообщении.

Что известно о деле Шария

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса – "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков" и вызвала его на допрос 22 февраля. Также СБУ объявила Анатолия Шария в государственный розыск.

В тот же день стражи порядка провели следственные действия с Виктором Шарием, на которого зарегистрирована "Партия Шария".

17 февраля Анатолий Шарий сообщил, что СБУ направила повестку не по адресу его проживания в Украине, а потому повестка не считается врученной.

22 февраля 2021 года Шарий не пришел в СБУ на допрос как подозреваемый.

Следователи установили, что он вредил нацбезопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтвердили ряд профессиональных исследований, согласно которым его интервью и выступления содержат подрывную деятельность против Украины.

25 марта 2022 активисты нашли Анатолия Шария в Испании.

4 мая в Испании задержали пророссийского блогера Шария , подозреваемого в госизмене.

5 мая суд запретил Шарию покидать Испанию, отозвал паспорт, и обязал блогера дважды в месяц являться в ближайший до его помещения суд.