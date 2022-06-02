Прокремлевский американский ученый продвигает тезис о невозможности победы Украины

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации на телеграмм-канале.

Материал по этому поводу был опубликован в некоторых американских медиа. Бендоу, как сторонник Д.Трампа, продвигая российский нарратив, заключает, что вроде бы снабжение западными странами оружия в Украине может привести к войне россии из США.

Впрочем, он отмечает, что Путин несет единоличную ответственность за войну в Украине.

"Но, по версии ученого, именно "США и Европа спровоцировали" президента России, нарушив "данные Москве гарантии безопасности"".

В Центре подчеркивают, что ученый прибегает к манипуляциям. Никаких гарантий нерасширения НАТО быть не могло, поскольку Североатлантический союз придерживается политики "открытых дверей".

"Это не первые прокремлевские заявления Д.Бендоу, продвигаемые российской пропагандистской машиной. Сегодня через ученого кремль пытается склонить Украину к переговорам, убедив западный мир, что уступки Путину - вроде бы единственный вариант завершения войны", - сообщили в ЦПИ.

Напомним, в Москве говорят, что ВСУ будут обстреливать приграничные районы РФ американскими ракетами

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