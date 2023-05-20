Прокремлевская партия предложила выдвинуть Путина на пятый президентский срок
Партия "Справедливая Россия – За правду" считает необходимым переизбрать Владимира Путина на президентских выборах 2024 года
Соответствующее решение было принято сегодня, 20 мая 2023 года, на съезде этой политсилы в Подмосковье, передает РИА "Новости".
При этом лидер партии Сергей Миронов заявил, что не намерен баллотироваться.
"Я сегодня обращаюсь к делегатам нашего съезда с предложением выдвинуть Владимира Владимировича Путина президентом Российской Федерации на предстоящих выборах в 2024 году", – сказал Миронов во время пленарного заседания.
Предложение лидера однопартийцы поддержали.
Справка
"Справедливая Россия – За правду" в нынешнем созыве Госдумы РФ имеет 28 депутатов.
Одним из ее лидеров является российский писатель-пропагандист Захар Прилепин, покушение на которого было совершено 6 мая.
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