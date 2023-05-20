Прокремлевская партия предложила выдвинуть Путина на пятый президентский срок

Соответствующее решение было принято сегодня, 20 мая 2023 года, на съезде этой политсилы в Подмосковье, передает РИА "Новости".



При этом лидер партии Сергей Миронов заявил, что не намерен баллотироваться.

"Я сегодня обращаюсь к делегатам нашего съезда с предложением выдвинуть Владимира Владимировича Путина президентом Российской Федерации на предстоящих выборах в 2024 году", – сказал Миронов во время пленарного заседания.

Предложение лидера однопартийцы поддержали.

Справка

"Справедливая Россия – За правду" в нынешнем созыве Госдумы РФ имеет 28 депутатов.

Одним из ее лидеров является российский писатель-пропагандист Захар Прилепин, покушение на которого было совершено 6 мая.