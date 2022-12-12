Ответ 12 декабря был опубликован на сайте электронных петиций.

В ответе отмечено, что действующее законодательство Украины предусматривает два механизма лишения такой награды:

Президент Украины может сделать это в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом.

Также звания могут лишить в соответствии с Законом Украины "О санкциях" – такой механизм может быть применен как персональная санкция к физическому лицу – нерезиденту, иностранцам, лицам без гражданства, субъектам, осуществляющим террористическую деятельность.

"Информирую, что материалы, которые отвечают определенным законом основаниям для принятия мной как Главой государства законного решения по поднятому в петиции вопросу, в Офис Президента Украины не поступали", - говорится в ответе.

В то же время в ответе отмечено, что Зеленский "обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Юрия Бойко и проинформировать о результатах".

Электронная петиция № 22/163550-эп "Немедленно лишить Юрия Бойко звание "Герой Украины", инициированную гражданином Андреем Гайдаем, поддержали 26802 граждан. Для того, чтобы электронная петиция, адресованная Президенту Украины, была рассмотрена, ее должны поддержать не менее граждан.

Звание "Герой Украины" Юрию Бойко в 2004 году присвоил тогдашний президент Украины Леонида Кучмы - за "выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса и многолетний самоотверженный труд".