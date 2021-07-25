"Проклятие" знаменосцев: Украинка Костевич остановилась в шаге от пьедестала на Олимпиаде-2020
Украинка Елена Костевич заняла четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м на Олимпийских играх в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финале Елена Костевич выбила 197,6 очка и финишировала четвертой. Таким образом, прапороносец сборной Украины на открытии Олимпиады-2020 придерживалась печальной традиции, по которой спортсмены, которые несут флаг на церемонии, потом остаются на Играх без медалей. Вместе с Костевич знаменосцем сборной Украины был фехтовальщик, Богдан Никишин, который также соревноваться 25 июля - в индивидуальном турнире шпажистов.
Золото в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м одержала представительница Олимпийского комитета России Виталина Бацарашкина, которая набрала 240,3 балла, серебро в болгарки Антоанета Костадиновой - 239,3, бронза - у китаянки Ранцинь Джиан - 218,0.
В целом сборная Украины получила на Олимпиаде в Токио одну медаль - бронзу в нашей команде принесла дзюдоистка Дарья Билодид.
Олимпиада-2020
25 июля
женщины
пулевая стрельба
Пистолет, 10 м
1. Виталина Бацарашкина (ОКР) - 240,3 балла
2. Антоанета Костадинова (Болгария) - 239,3
3. Ранксин Джианг (Китай) - 218,0
4. Елена Костевич (Украина) - 197,6
- Напомним, 24 июля дзюдоистка Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.
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