"Проклятие знаменосцев" преодолено: Украина получила третью медаль Олимпиады-2020
Елена Костевич и Олег Омельчук принесли Украине бронзовую награду в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м на Олимпийских играх в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Елена Костевич и Олег Омельчук показали в квалификации третий результат и получили право выступить в перестрелке за бронзу с Зоран Арунович и Дамиром Микечом из Сербии. Украинцы победили 16:12 и получили бронзовую награду.
Таким образом, Елена Костевич, которая несла флаг Украины и открытии Олимпиады-2020, преодолела традицию, по которой спортсмены, которые несут флаг на церемонии, потом остаются на Играх без медалей.
В индивидуальных соревнованиях в стрильиб из пистолета Елена Костевич 25 июля В Токио финишировала четвертой.
Бронза Костевич и Омельчука стала для сборной Украины на Олимпиаде-2020 третьей. Ранее награды получили дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов.
Олимпиада-2020
27 июля
пулевая стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст
1. Китай (Цзян Жансинь - Господин Вэй)
2. ОКР (Виталина Бацарашкина - Артем Черноусов)
3. Украина (Елена Костевич - Олег Омельчук)
- Напомним, 24 июля Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.
- 25 июля фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым медалистом Олимпиады-2020.
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