"Проклятие знаменосцев" преодолено: Украина получила третью медаль Олимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Елена Костевич и Олег Омельчук показали в квалификации третий результат и получили право выступить в перестрелке за бронзу с Зоран Арунович и Дамиром Микечом из Сербии. Украинцы победили 16:12 и получили бронзовую награду.

Таким образом, Елена Костевич, которая несла флаг Украины и открытии Олимпиады-2020, преодолела традицию, по которой спортсмены, которые несут флаг на церемонии, потом остаются на Играх без медалей.



В индивидуальных соревнованиях в стрильиб из пистолета Елена Костевич 25 июля В Токио финишировала четвертой.

Бронза Костевич и Омельчука стала для сборной Украины на Олимпиаде-2020 третьей. Ранее награды получили дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов.

Олимпиада-2020

27 июля

пулевая стрельба

Пневматический пистолет, 10 м. Микст

1. Китай (Цзян Жансинь - Господин Вэй)

2. ОКР (Виталина Бацарашкина - Артем Черноусов)

3. Украина (Елена Костевич - Олег Омельчук)

Напомним, 24 июля Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.

25 июля фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым медалистом Олимпиады-2020.

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