Прохождение ВЛК будет проходить быстрее: сколько дней будет продолжаться медосмотр
Сроки прохождения военно-врачебной комиссии в Украине сокращают. Теперь медосмотр военнообязанных должен проходить не дольше 4 рабочих дней
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
"Минздрав продолжает работать над выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по военно-врачебной экспертизе в ВСУ, которое было введено в действие указом президента Украины. Для этого в рамках межведомственного взаимодействия продолжаются изменения с ВВК по разным направлениям: юридическому, организационному, цифровому" , – говорится в сообщении.
Совместно с Нацслужбой здоровья установлены предельные сроки проведения исследований и медосмотров военнообязанных, а именно:
- проведение медицинских осмотров о пригодности к военной службе — не более 4 рабочих дней;
- проведение лабораторных исследований - не более 3 рабочих дней;
- проведение инструментальных исследований — не более 3 рабочих дней.
В Минздраве отметили, что главы областных военных администраций, руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки и работники учреждений здравоохранения должны соблюдать указанные сроки.
"Также они должны организовать рациональные маршруты прохождения ВВК и контролировать, чтобы военнообязанные проходили медосмотры по отдельной очереди", - добавили в ведомстве.
Медики, работающие в ВВК при военкоматах, должны использовать электронную систему здравоохранения, чтобы иметь возможность просмотреть записи других врачей о военнообязанном. Это должно ускорить процедуру прохождения ВВК.
- 25 августа правительство приняло существенную реформу для модернизации ВВК, в частности, введение электронного документооборота во время прохождения комиссии.
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