Прохождение ВЛК будет проходить быстрее: сколько дней будет продолжаться медосмотр

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Минздрав продолжает работать над выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по военно-врачебной экспертизе в ВСУ, которое было введено в действие указом президента Украины. Для этого в рамках межведомственного взаимодействия продолжаются изменения с ВВК по разным направлениям: юридическому, организационному, цифровому" , – говорится в сообщении.

Совместно с Нацслужбой здоровья установлены предельные сроки проведения исследований и медосмотров военнообязанных, а именно:

проведение медицинских осмотров о пригодности к военной службе — не более 4 рабочих дней;

проведение лабораторных исследований - не более 3 рабочих дней;

проведение инструментальных исследований — не более 3 рабочих дней.

В Минздраве отметили, что главы областных военных администраций, руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки и работники учреждений здравоохранения должны соблюдать указанные сроки.

"Также они должны организовать рациональные маршруты прохождения ВВК и контролировать, чтобы военнообязанные проходили медосмотры по отдельной очереди", - добавили в ведомстве.

Медики, работающие в ВВК при военкоматах, должны использовать электронную систему здравоохранения, чтобы иметь возможность просмотреть записи других врачей о военнообязанном. Это должно ускорить процедуру прохождения ВВК.