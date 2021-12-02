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"Проходной двор": журнал "Фокус" оценил правительство Дениса Шмыгаля

2 декабря, 2021 четверг
16:10
Общество

За месяц до конца года журнал "Фокус" традиционно подводит итоги работы правительства, оценивая эффективность чиновников по 10-балльной шкале

Издание проанализировало деятельность всех членов Кабмина, а также руководителей ряда государственных ведомств – СБУ, НБУ, НАБУ и Государственного космического агентства. В том числе редакция оценила работу пяти министерств, главы которых ушли в отставку 4 ноября.

"В этом году оценивать работу правительства и министров было очень непросто, – говорит главный редактор "Фокуса" Алексей Газубей. – Когда мы начали опрос экспертов, в правительстве было шесть замен за год, или четверть состава. А 4 ноября в отставку ушли еще пять министров.Таким образом, за год правительство обновилось на 50%, ушли в отставку 11 министров из 22. При такой текучести кадров в высшем руководстве сложно рассчитывать, что будет положительная оценка работы. Но по сравнению с предыдущим годом средняя оценка Кабинета даже выросла с 5 до 5,4 балла. Несмотря на отставку Арсена Авакова, в Кабмине еще остались "держащие марку" столпы, среди которых эксперты назвали министра финансов Сергея Марченко, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, главу МИД Дмитрия Кулебу, министра развития территорий Алексея Чернышева".

Чтобы дать объективную оценку каждому из министров, редакция обратилась за комментариями к профильным специалистам. Они поставили членам правительства оценки по 10-балльной шкале, указав на достижения и просчеты в их работе. Оценку министров проводили около 120 профильных экспертов. По сравнению с предыдущим годом средняя оценка правительства Шмыгаля выросла с 5 до 5,4 балла.

Самый высокий балл – 8,2 из 10 – получил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Нынешний год был насыщенным для внешней политики Украины, активно велась работа по американскому направлению, состоялась встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом, подписана Хартия стратегического партнерства, которая на многие годы вперед определяет украинско-американские отношения. Также Кулеба, реализуя политику главы Офиса президента, активно работал по европейскому направлению, провел ряд встреч с лидерами Франции, Польши, Литвы, был организован визит президента в Германию, усилено военное сотрудничество с Великобританией.

Одну из лучших оценок (7,4 балла) получил также министр финансов Сергей Марченко. Основными преимуществами работы министерства стали взвешенная бюджетная политика, эффективное управление госдолгом и диалог с международными кредиторами.

Весьма высокий балл (7,2) у вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Эксперты отметили расширение функционала системы "Дия" и оперативный запуск сервисов для записи на вакцинацию от коронавируса и получения соответствующих сертификатов.

Одну из худших оценок (3,8 балла) получил министр энергетики Герман Галущенко из-за критической ситуации в энергетическом секторе страны и провала подготовки к отопительному сезону.

Рекордно низкую оценку, 3,2 балла, в этом году получила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, не справившись с реализацией анонсированных программ и обещаний развития системы психологической реабилитации и обеспечения жильем. Обещанный запуск электронного реестра ветеранов "Е-Ветеран" с электронными кабинетами государственных услуг в сентябре только приступил к тестированию.

Развернуто о результатах работы читайте по ссылке .

Денис Шмыгаль
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