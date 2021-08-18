Прохладный воздух и дожди: прогноз погоды на 19 августа от Натальи Диденко
В Украине 19 августа ожидается свежая погода, однако в центральных областях, на юге и востоке пройдут дожди
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
Так, 19 августа, на Спаса, в большинстве областей Украины воздух будет свежим, комфортным, в течение дня ожидается + 22 ° C ... + 27 ° C, ночью и утром даже будет прохладно, +10 ° C ... + 16 ° C.
В Днепре с районами, на Полтавщине, Запорожье, Херсоне градусы съедут до + 27 ° C ... + 29 ° C.
И только на Востоке еще задержится завтра жара в виде + 28 ° C ... + 32 ° C.
Дожди, связанные с сегодняшним атмосферным фронтом, в четверг пройдут в центральных областях, на юге и местами на Востоке.
На Западе и Севере Украины 19 августа осадки маловероятны.
В Киеве на Спаса еще может задержаться облачность, однако дожди в столице завтра - вряд ли. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах + 22 ° C ... + 24 ° C.
По предварительным прогнозам, в ночь на 22 августа есть вероятность небольшого дождя. Днем 24 ° C, вечером + 18 ° C ... + 20 ° C.
На День Флага, 23 августа, в Киеве будет солнечно, + 25 ° C.
И в День Независимости, 24 августа, погода в Киеве обещает быть хорошей. Будет солнце, дождь не ожидается. Днем 24 ° C ... + 26 ° C, вечером + 18 ° C ... + 20 ° C.
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