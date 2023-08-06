Прокат "Барби" принес миллиард долларов

Об этом сообщило издание Variety.

Это делает Гервиг первой в истории женщиной-режиссером, самостоятельно поставившей фильм-миллиардер. "Капитан Марвел", сорежиссерами которого являются Анна Боден и Райан Флэк, собрал более 1 миллиарда долларов в 2019 году.

"Барби" преодолела заветный рубеж всего через 17 дней после релиза, став самым быстрым релизом Warner Bros. (и восьмым за 100-летнюю историю студии), который присоединился к клубу фильмов, собравших 1 миллиард долларов. "Гарри Поттер и смертельные реликвии: Часть 2" ранее удерживал этот рекорд – 19 дней.

"Это хороший клуб, чтобы быть в нем", - говорит Джефф Голдштейн, президент студии по внутренней дистрибуции.

Благодаря соответствующему духу времени ажиотажу "Барби" остается номером один в прокате уже три выходных подряд - и это несмотря на конкуренцию со стороны "Черепашек-ниндзя: Мутантская резня", "Мег 2: Окоп" и "Оппенгеймер". Это уже второй по кассовым сборам фильм 2023 года, который уступает только "Суперсемейке Марио" от Universal и Illumination, заработавшей 574 миллиона долларов на родине и 1,35 миллиарда долларов в мире.

Что известно о фильме "Барби"

"Барби" – это романтическая комедия, основанная на культовой игрушке от Mattel. По сюжету Барби и Кен стремятся покинуть кукольный мир, чтобы оказаться в "реальной жизни" и обрести свою индивидуальность.

Фильм срежиссирован Гретой Гервиг ("Маленькие женщины", "Леди Берд"). В "Барби" сыграли номинанты на "Оскар" Марго Робби ("Секс-бомба", "Я, Тоня") с Райаном Гослингом ("Ла-Ла Ленд", "Половина Нельсона") в главных ролях Барби и Кена. Но в фильме будет несколько Кенов и Барби, которые будут представлять разные профессии, хобби и образы жизни. Среди других актеров, снявшихся в фильме, есть Дуа Липа, Исса Рэй, Эмеральд Феннел, Майкл Сера, Уилл Феррелл и Гелен Миррен.

5 апреля Warner Bros. Pictures опубликовала второй тизер-трейлер фильма "Барби".

В международный прокат фильм вышел 19 июля 2023 года, премьера в Украине доступна была уже на следующий день.

Во Вьетнаме из-за сцены с картой, на которой изображены спорные территории в Южнокитайском море, запретили американский фильм "Барби", который должен выйти в прокат 21 июля.

В пакистанской провинции Пенджаб отложили премьеру "Барби" из-за проверки на "неприемлемый контент", который может нарушать социальные, культурные и религиозные ценности страны.