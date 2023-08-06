Прокат "Барби" принес миллиард долларов
Комедия Греты Гервиг превысила 1 миллиард долларов в мировом прокате, в том числе 459 миллионов долларов в Северной Америке и 572 миллиона долларов в мире
Об этом сообщило издание Variety.
Это делает Гервиг первой в истории женщиной-режиссером, самостоятельно поставившей фильм-миллиардер. "Капитан Марвел", сорежиссерами которого являются Анна Боден и Райан Флэк, собрал более 1 миллиарда долларов в 2019 году.
"Барби" преодолела заветный рубеж всего через 17 дней после релиза, став самым быстрым релизом Warner Bros. (и восьмым за 100-летнюю историю студии), который присоединился к клубу фильмов, собравших 1 миллиард долларов. "Гарри Поттер и смертельные реликвии: Часть 2" ранее удерживал этот рекорд – 19 дней.
"Это хороший клуб, чтобы быть в нем", - говорит Джефф Голдштейн, президент студии по внутренней дистрибуции.
Благодаря соответствующему духу времени ажиотажу "Барби" остается номером один в прокате уже три выходных подряд - и это несмотря на конкуренцию со стороны "Черепашек-ниндзя: Мутантская резня", "Мег 2: Окоп" и "Оппенгеймер". Это уже второй по кассовым сборам фильм 2023 года, который уступает только "Суперсемейке Марио" от Universal и Illumination, заработавшей 574 миллиона долларов на родине и 1,35 миллиарда долларов в мире.
Что известно о фильме "Барби"
"Барби" – это романтическая комедия, основанная на культовой игрушке от Mattel. По сюжету Барби и Кен стремятся покинуть кукольный мир, чтобы оказаться в "реальной жизни" и обрести свою индивидуальность.
Фильм срежиссирован Гретой Гервиг ("Маленькие женщины", "Леди Берд"). В "Барби" сыграли номинанты на "Оскар" Марго Робби ("Секс-бомба", "Я, Тоня") с Райаном Гослингом ("Ла-Ла Ленд", "Половина Нельсона") в главных ролях Барби и Кена. Но в фильме будет несколько Кенов и Барби, которые будут представлять разные профессии, хобби и образы жизни. Среди других актеров, снявшихся в фильме, есть Дуа Липа, Исса Рэй, Эмеральд Феннел, Майкл Сера, Уилл Феррелл и Гелен Миррен.
5 апреля Warner Bros. Pictures опубликовала второй тизер-трейлер фильма "Барби".
В международный прокат фильм вышел 19 июля 2023 года, премьера в Украине доступна была уже на следующий день.
Во Вьетнаме из-за сцены с картой, на которой изображены спорные территории в Южнокитайском море, запретили американский фильм "Барби", который должен выйти в прокат 21 июля.
В пакистанской провинции Пенджаб отложили премьеру "Барби" из-за проверки на "неприемлемый контент", который может нарушать социальные, культурные и религиозные ценности страны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное