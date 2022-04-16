"Своевольные действия Концерна РРТ можно расценивать не иначе как диверсионную работу в пользу врага" - открытое письмо "Еспресо", "Прямого" и "5 канала" в представительство Европейского Союза в Украине

Письмо обнародовал народный депутат Николай Княжицкий в facebook .

"Ваше превосходительство, господин Посол!

Пользуемся случаем, чтобы обратиться к Вам в связи с противоправными и своевольными действиями Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, который с 4 апреля 2022 года отключил вещание украинских патриотических и прозападных телевизионных каналов "Пятый", "Прямой" и "Еспресо".

Мы, журналисты и менеджмент телеканалов с первого дня полномасштабного российского вторжения включились в дело информационной защиты Украины. Единым фронтом с другими телеканалами и всем украинским журналистским сообществом мы доносили правдивую информацию о войне украинскому обществу и всему миру.

В эти сложные времена мы неукоснительно соблюдаем принцип единой государственной информационной политики при полном уважении свободы слова и средств массовой информации.

Во исполнение соответствующего Указа Президента Украины львиная доля нашего эфирного времени была передана на трансляцию своместного общенационального марафона.

При этом остальное эфирное время было посвящено соответствующим авторским программам и передачам, которые позволяли в определенной степени обеспечить соблюдение и реализацию законных прав и свобод журналистов.

Отключение трансляции наших телеканалов незаконно, поскольку не существует ни одного действующего документа, который бы давал законные основания Концерну РРТ отключать нас от вещания. Также не было одобрено ни одного решения со стороны Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания – единственного органа, имеющего право принимать решение по эфиру телеканалов.

Такие своевольные действия Концерна РРТ можно расценивать не иначе как диверсионную работу в пользу врага – как подыгрывание в пользу России, поскольку они ставят под сомнение соблюдение в Украине принципов свободы слова и независимости СМИ, лежащих в основе Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Кроме того, такими действиями чиновники незаконно лишают коллективы телеканалов конституционного права на профессию, а многомиллионную зрительскую аудиторию – доступа к объективной информации и беспристрастному анализу ситуации в период войны.

Считаем, что продолжение такой ситуации не будет создавать благоприятный фон для высокой оценки Еврокомиссией состояния соответствия Украины критериям членства в ЕС в части свободы слова и быстрого предоставления Украине статуса страны-кандидата, которые мы, журналисты, всячески и безоговорочно поддерживаем.

Учитывая вышеизложенное, обращаемся к Вам и к европейскому сообществу с просьбой содействовать восстановлению нарушенных прав наших телеканалов и наших журналистов, а также дальнейшему устранению проблемных вопросов в обеспечении свободы слова и СМИ в Украине.

С уважением -

коллективы телевизионных каналов:

КОЛЛЕКТИВ 5-ГО КАНАЛА:

Генеральный директор Мжельский Владимир

Шеф-редактор Герасимова Ирина

Заместитель шеф-редактора Шевченко Алексей

Журналистка, ведущая Мирошниченко Анна

Журналистка, ведущая Конотоп Яна

Выпускающий редактор Гончарова Наталия

Выпускающий редактор Беляева Юлия

Журналистка, ведущая Губина Лариса

Главный продюсер Печорин Сергей

Технический директор Брижан Константин

Журналист Пугач Юрий

Журналистка Рыбалка Анна

Журналистка Соколова Янина

Водитель ТЖК Богдан Петро

Второй редактор Марчук Мария

Второй редактор Салганик Татьяна

Журналист Войтенков Назар

Костюмер Анастасина Алла

Студийный оператор Аниськов Владимир

Выпускающий редактор Пасак Алексей

Журналистка отдела международной информации Танская Мирослава

Журналистка отдела международной информации Катарина Кристина

Литературный редактор Шкуратова Татьяна

Выпускающий редактор Кушниренко Евгения

Главный редактор сайта 5.ua Скибинская Мария

Выпускающий редактор Тафий Ирина

Редактор Никеев Юрий

Второй редактор Волошина Виктория

Второй редактор Олейник Татьяна

Заместитель шеф-редактора Юрий Жупанов

Журналистка Сисак Ирина

Режиссер эфира Газин Сергей

Телеоператор Новиков Сергей

Журналистка, ведущая программы "Тайны войны" Яна Холодная

Редактор регионального отдела Агафонова Нина

Режиссер Сергея Валентина

Журналистка Бурцева Алина

Ведущий Ковач Виталий

Руководитель транспортного отдела Макар Валерий

Главный администратор Макаренко Лилия

Оператор студийный Машталер Александр

Журналистка регионального отдела новостей Шикула Марта

Редактор Федчун Светлана

Режиссер эфира Юрий Старушкевич

Журналист, ведущий, руководитель отдела международной информации Прудник Михаил

Главный режиссер Иваненко Андрей

Журналистка международного отдела информации Стефанова Нонна

Журналистка регионального отдела новостей Дунская Ольга

Журналистка регионального отдела новостей Лымаренко Яна

Журналист, ведущий Сергей Барбу-Вальчишин

Режиссер эфира Хандожко Ирина

Главный гример Боголюбова Ольга

Журналистка София Норенко

Журналист регионального отдела новостей Денис Розенков

Редактор сайта Пушкина Ирина

Редактор Резник Алина

Водитель ТЖК Рыбаков Сергей

IT-директор Саченко Валерий

Оператор регионального отдела новостей Дмитрий Дубина

Гостевой редактор Марина Стельмах

Оператор Селянинов Игорь

Водитель ТЖК Горбань Николай

Корреспондентка / ведущая новостей Евгения Китаева

Режиссер Сидорко Марина

Оператор Ганка Кудрявцева

Водитель ТЖК Бессчастный Александр

Режиссер программной службы Обертинский Андрей

Журналистка отдела новостей Елена Рыбинская

Оператор Алексей Иванченков

Продюсер по командировкам Галайчук Анна

Оператор Корецкий Александр

Ассистентка режиссера Олейник Светлана

Ассистентка режиссера Печена Марина

Оператор Усик Юрий Сергеевич

Водитель ТЖК Ваховский Руслан

Главный экономист Жданов Дмитрий

Оператор Чеботарев Николай

Продюсер по проектам Нуркевич Наталия

Главный гостевой редактор Федорова Анастасия

Секретарь Голубенко Оксана

Редактор, ведущая Кельбус Екатерина

Режиссер, ассистентка режиссера Малиновская Дарья

Главный оператор Ершов Андрей

Журналистка отдела новостей Валерия Павленко

Редактор Нескоромова Ольга

Литредактор Миськова Ольга

Литредактор Виктория Кольцова

Редактор сайта Телецкая Виктория

Администратор канала Колумбет Евгения

Водитель ТЖК Кроликов Анатолий

КОЛЛЕКТИВ ТЕЛЕКАНАЛА «ЕСПРЕСО»:

Журналистка, офицер ВСУ Татьяна Черновол

Журналист, офицер ВСУ Артем Шевченко

Режиссер, солдат ВСУ Василий Яворский

Журналист, боец ТРО Киевщины Илья Березенко

Журналист, командир добровольческого военизированного формирования Евгений Миклушка

Директор телеканала Екатерина Ермолович

Первый заместитель директора телеканала Ирина Гандзюк

Главный редактор телеканала Анастасия Равва

Технический директор Вадим Бакико

Советник по вопросам технологического развития Александр Коростышевский

Главный режиссер Светлана Карнасюк

Руководитель отдела распространения сети Александр Пивнюк

Исполнительный продюсер информационного вещания Ольга Кисла

Заместитель главного редактора Сергей Шинкар

Заместитель главного редактора Татьяна Литвинова

Заместитель главного редактора Ольга Пастухова

Выпускающий редактор Светлана Светельская

Главный редактор сайта "Еспресо" Сергей Руденко

Заместитель главного редактора сайта "Еспресо" Андрей Нестеренко

Журналист, ведущий Виталий Портников

Звукорежиссер Губрий Юрий

Программный директор, ведущая Мария Гурская

Журналист, ведущий Антон Борковский

Журналистка, ведущая Анна Валевская

Журналистка, ведущая Кристина Яцкив

Режиссер эфира Драгальчук Анатолий

Журналистка, ведущая Ирина Коваль

Журналистка, ведущая Анжелика Сизоненко

Журналист, ведущий Юрий Физер

Журналист, ведущий Александр Морщавка

Ведущая Наталья Диденко

Редактор, ведущая Анна Мельник

Руководитель промо-отдела Сергей Харинович

Режиссер Юрий Левочкин

Руководитель специальных проектов Ярина Ясиневич

Директор студии "Еспресо. Запад” Михаил Хвойницкий

Журналист, ведущий Егор Чечеринда

Журналист, ведущий Василий Зима

Журналист, ведущий Виталий Бакуменко

Административный директор Николай Хоменко

Исполнительный продюсер Наталья Сорочан

Директор по маркетингу Николай Типусяк

Руководитель аналитического отдела Андрей Владимир

Аналитик Роман Куницкий

Главный гостевой продюсер Ирина Узлова

Гостевой продюсер Ольга Яценко

Гостевой продюсер Юлия Сениско

Выпускающий редактор Ульяна Панасюк

Менеджер специальных проектов Ольга Охрименко

Редактор, ведущий Евгений Пастухов

Выпускающий редактор Андрей Погорелый

Журналист Арам Атанесян

Журналистка Валерия Пашко

Редактор Анна Мороз

Редактор Виктор Деренюк

Редактор Неля Сигаренок

Редактор Ольга Горийчук

Журналистка София Когут

Редактор Ярина Михайленок

Выпускающий редактор Ольга Кисиль

Выпускающий редактор Стас Гордиенко

Редактор Василий Мамелин

Журналистка, ведущая Ольга Лень

Журналистка Ирина Островская

Журналистка Кристина Парубий

Журналистка, ведущая Кристина Шкудор

Журналистка Ульяна Грищук

Продюсер Борис Ясковец

Журналист Иван Харук

Журналист, ведущий Андрей Яницкий

Журналист Александр Ващук

Ведущий Андрей Малиновский

Директор по производству Андрей Асин

Руководитель эфирно-архивной службы

Директор сайта "Еспресо.Запад" Богдан Бачинский

Главный редактор сайта "Еспресо.Запад" Игорь Гулик

Заместитель главного редактора сайта "Еспресо.Запад" Елена Будько

Координатор производства Галина Нагорная

Линейный продюсер Галина Стефаник

Режиссер Петр Колодий

Режиссер Леонид Еременко

Режиссер Павел Дудченко

Режиссер Андрей Папайло

Оператор-постановщик Юрий Мельник

Видеооператор Александр Николенко

Оператор студий Роман Ковалюк

Видеооператор Андрей Поликовский

Видеооператор Оскар Янсонс

Видеооператор Даниил Петеримов

Видеооператор Егор Никитенко

Видеооператор Андрей Верстюк

Журналист, ведущий Николай Вересень

Ассистент режиссера Евгения Дудченко

Ассистент режиссера Александр Серебров

Выпускающий редактор Александра Ревуцкая

Ведущая Татьяна Чудаковская

Главный стилист Светлана Зимогляд

Звукорежиссер Александр Синюк

Стилист Дария Долинская

Видеооператор Вадим Пшесметский

Инженер Евгений Далека

Продюсер Леонид Княжицкий

Руководитель эфирно-архивной службы Андрей Игнатюк

Звукорежиссер Дмитрий Коверник

КОЛЛЕКТИВ ТЕЛЕКАНАЛА "ПРЯМОЙ":

Генеральный директор Владимир Сташевский



шеф-редактор телеканала Виктор Медведь

Заместитель шеф-редактора сайта Екатерина Пащенко

Шеф-редактор сайта Козыряцкая Яна

Дизайнер мультимедийных объектов Макашов Дмитрий

Ведущий программ Александр Близнюк

Ведущий программ Владимир Волошин

Редактор новостной ленты Дмитрий Муравский

Редактор новостной ленты Сергей Федорчук

Редактор новостной ленты Валерий Терентьев

Выпускающий редактор ленты новостей Вакулюк Ирина

Редактор ленты новостей Куцова Мария

Редактор YouTube-отдела Антон Комаров

Корреспондент Елена Смерека

Корреспондент Александра Шапкина

Старший переводчик вебсайта телеканала Марина Ковальчук

Видеоредактор You-Tube отдела Александр Глухинчук

Редактор тем и титров Гаранжа Алена

Выпускающий редактор Виталий Захаров

Редактор сайта Ковалева Елена

Редактор сайта Пороник СС

Редактор тем и титров Анна Шевченко

Редактор сайта Корниенко Ирина

Ведущая Наталья Фицич

Дизайнер мультимедийных объектов Андрей Лесовой

Выпускающий редактор Юлия Артамощенко

Полевой редактор Денис Карпенко

Редактор Лидия Карпенко

Выпускающий редактор Юлия Роенко

Редактор новостной ленты Алексей Заслоцкий

Режиссер Григоренко Валентина

Режиссер Шелудько Валентин

Оператор Очеретяный Евгений

Корреспондент Соломка Андрей

Креативный директор Куевда Дмитрий

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