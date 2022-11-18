Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Производство в октябре упало из-за веерных отключений электричества
OPINION

Производство в октябре упало из-за веерных отключений электричества

Богдан Данилишин
18 ноября, 2022 пятница
12:05
Мнение

Обзор ситуации в экономике и на финансовых рынках Украины

Экономическая ситуация

Последние оценки Минэкономики подтверждают негативные тенденции, которые начали наблюдаться в экономике с октября 2022 г. По оценкам Минэкономики, ставшие результатом российских ракетных атак веерные отключения электроэнергии стали основной причиной того, что производство в октябре упало на 39% г/г (после сокращение на 35% в августе — сентябре). В случае если отключения электроэнергии будут продолжаться в ноябре — декабре, совокупные дополнительные потери экономики могут составить 1-2 п.п. ВВП, что может привести к смещению оценки сокращения ВВП в 2022 г. с около 1/3 до 35%. Это подтверждается недавними оценками Министерства финансов. Также следует отметить, что влияние этого фактора может быть крайне неравномерным: от несущественного для предприятий, например, могут относительно быстро переориентировать производство на ночные изменения к значительному: сфера услуг и торговля (кафе, рестораны, торговые центры и т.п.).

Разрушение логистических маршрутов остается существенным препятствием на пути экономического восстановления, поэтому Украина ведет переговоры с Еврокомиссией о продолжении действия Соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом, известном также как "транспортный безвиз". Хотя Еврокомиссия рассматривает этот механизм как экстренное мероприятие в условиях войны и предлагает продление еще на год, украинская сторона настаивает на продлении по меньшей мере на 2-3 года. Такая позиция оправдана ввиду того, что РФ и РБ с высокой вероятностью продолжат экономическую блокаду даже в условиях прекращения "горячей фазы" войны.

Успешное освобождение части территории Херсонской области снижает риски безопасности для весенней посевной кампании 2023 г. на значительной территории юга Украины. Украинские аграрии завершают сев озимых зерновых культур: уже посеяно 4.4 млн га, или 92% к прогнозу.

Разрушение логистических маршрутов остается существенным препятствием на пути экономического восстановления, поэтому Украина ведет переговоры с Еврокомиссией о продлении действия Соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом, известном также как "транспортный безвиз"

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 15.11.2022, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 4,7 млрд. гривен на сроки от 6 до 18 месяцев, а также 7,9 млн. долларов США. Благодаря повышению предельных уровней доходности государственных заимствований, основной объем средств был привлечен на сроки 6 мес. (ставка повышена с 13,5% до 14%) и 1,5 года (ставка выросла с 18,5% до 19%).

При этом объем выплат правительства по погашениям ОВГЗ продолжает превышать заимствования от продажи соответствующих ценных бумаг на аукционах. Так, за первые две недели ноября сальдо внутренних долговых операций правительства было отрицательным и составило 5,5 млрд гривен, а в целом с начала полномасштабной войны по состоянию на 14 ноября 2022 г. Правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 183,9 млрд грн, 2,1 млрд. дол. США и 168 млн евро, в то время как от размещения новых внутренних долговых инструментов на аукционах привлек 119 млрд грн, 1,4 млрд дол. США и 468,4 млн. евро.

Объем государственных ценных бумаг в обращении за текущую неделю увеличился на 15 млрд гривен в результате приобретения Национальным банком государственных ценных бумаг на сумму 15 млрд гривен, а также увеличение инвестиций в ОВГЗ со стороны юридических и физических лиц (итого – на 1,4 млрд гривен за неделю).

Валютный рынок

Увеличение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на фоне более умеренного роста спроса на нее обусловило близкое к сбалансированному сальдо операций на межбанковском рынке по клиентским соглашениям. Это позволило сократить продажу иностранной валюты Национальным банком на рынке на прошлой неделе до 326,5 млн. долларов США (по сравнению с 410 млн. долларов США за неделю до этого).

В целом, за 10 месяцев 2022 года чистые интервенции по продаже иностранной валюты (долларов США и евро) составили более 20,2 млрд. долларов США. Это было ключевым фактором сокращения международных резервов Украины, которые на 1 ноября 2022 года составляли 25,2 млрд долларов США (+5,5% за месяц и -18,4% с начала года). Их увеличение в октябре обязано прежде всего поступлением финансовой помощи от международных партнеров: 2 млрд долларов США – от Европейского Союза, 1,3 млрд долларов США – от МВФ, 0,5 млрд долларов США – от Всемирного банка, а также 0,4 млрд долларов США – от размещения ОВГЗ в иностранной валюте.

В целом, за 10 месяцев 2022 года чистые интервенции по продаже иностранной валюты (долларов США и евро) составили более 20,2 млрд. долларов США. Это было ключевым фактором сокращения международных резервов Украины

Финансовый сектор

По данным Национального банка, показатели адекватности капитала банков по результатам октября оставались на уровне близком к предыдущему месяцу: 18,8% для регулятивного и 13% – для основного капитала банков. Соответствующие значения более чем в 1,5 раза превышают минимальные нормативные требования (10% и 7% соответственно) и выступают предохранителем по поводу негативного влияния военных действий на платежеспособность банковской системы.

Достаточность капитала банков создает возможности для развития банковского кредитования, которое продолжает снижаться. Так, по оперативным данным Национального банка, объем кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору и домохозяйствам, в октябре сокращался во всех валютах. В частности, гривневые кредиты корпоративному сектору сократились на 0,9% в месяц, в иностранной валюте – на 1,4% в месяц. Кредитование домохозяйств в октябре сократилось по сравнению с сентябрем соответственно на 2,0% (в гривне) и 0,6% (в иностранной валюте).

В то же время фондирование банков путем депозитов в октябре – наоборот – увеличивалось по обеим категориям клиентов и во всех валютах. В частности, остатки на гривневых счетах корпораций в октябре выросли на 5,7%, население – на 0,2%; в иностранной валюте – соответственно на 4,6% и 2,5%. Избыток ликвидности позволяет банкам воздерживаться от повышения ставок по новым депозитам, которые в октябре оставались на уровне предыдущего месяца (9,2%).

За прошедшую неделю объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ) оставался на уровне более 400 млрд гривен. Основным фактором увеличения банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета Правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты у банков и увеличение гривни в обращении вне банков уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности в свою очередь определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования НБУ за прошлую неделю сократилась на 847 млн гривен) и удержание рыночных ставок на уровне нижней границы ставок по операциям НБУ (23%).

Направления ресурсов банков на кредитование способствует реализация государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", на условиях которой на прошлой неделе банками было выдано 376 льготных кредитов на общую сумму 1.75 млрд грн, из которых почти две трети — государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 15 тысяч на общую сумму около 64 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Экономика
война с Россией
Читайте также:
Хмельницкая АЭС
16 ноября, 2022 среда
МАГАТЭ: На Хмельницкой АЭС остановились оба энергоблока, на Ровенской - один
Олексій Гончаренко
17 ноября, 2022 четверг
Прочь изменников из парламента: появилась петиция о лишении мандатов депутатов ОПЗЖ
Дмитро Пєсков
17 ноября, 2022 четверг
У Путина заявили, что им "трудно вообще представить публичные переговоры" с Украиной
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.86
    Покупка 39.86
    Продажа 40.53
  • EUR
    Покупка 40.11
    Продажа 41.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
18 ноября
12:46
Укрпочта
В Укрпочте анонсировали выпуск марки в честь херсонского енота
12:36
В МИД РФ заявили, что переговоры с США по Украине сейчас невозможны из-за "радикально противоположных позиций"
12:36
Армия РФ обстреливает Украину крылатыми ракетами с имитатором ядерной боеголовки, - СМИ
12:33
Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего министра инфраструктуры и заместителя Ермака
12:14
Витольд Ващиковский
Шансы на принятие резолюции о признании РФ государством-спонсором терроризма 50/50, - евродепутат
12:14
США проведет срочную встречу с пятью странами по утреннему запуску ракеты КНДР
12:08
Житель Николаевщины пытался продать ящик гранат, огнемет и гранатомет за $1,8 тыс.
11:51
Украина официально обратилась к международным партнерам с предложением привлечь к "зерновому соглашению" порт Николаев
11:44
Укрзализныця возобновляет рейсы в Херсон
11:32
Словакия передала Украине уже седьмую гаубицу Zuzana
11:24
Разрушение энергетической инфраструктуры в Херсоне предварительно оценили в 1,5–2 млрд грн
11:09
Россияне убили уже 433 ребенка в Украине
11:09
Часть выведенных из Херсона российских войск могут передислоцировать под Бахмут, — британская разведка
10:58
"Тушенки не дают, что урвем, то и едим. Вот мужики по двое суток не едят": оккупант жалуется на отсутствие еды в Кременной, - перехват
10:52
В Швеции заявили об обнаружении остатков взрывчатки рядом с "Северными потоками"
10:50
В Киев прибыл вице-президент Еврокомиссии говорить об экстренной финпомощи
10:37
Россияне отпустили замглавы оккупационной администрации Херсонщины, подозреваемую в хищениях
10:30
Российские оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины и Сумщины: произошло возгорание
10:19
"Надо желать мира, а не просто перемирия": Папа Франциск снова предлагает посредничество в войне в Украине
10:16
Курс валют на 18 ноября: цены в обменниках
10:15
В Полтавской области будут слышны звуки взрывов: будут проводить учебные стрельбы
10:05
В Вильнянске возросло количество погибших после российского обстрела 4-квартирного дома в ночь на 17 ноября
10:03
OPINION
"Должны были бы утопить Балтийский флот". Поляк о ракетах из России
09:51
СБУ разоблачила масштабное онлайн-казино, перевевшее в Россию почти 3 млрд грн
09:49
Петиция о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ набрала необходимые 25 тыс. голосов
09:26
Ультиматум Маска привел к массовому увольнению сотрудников Twitter
09:25
В Харьковской области во время ликвидации последствий российских обстрелов газовой промышленности пострадали 8 работников предприятия и полицейских
09:14
Россия потеряла за сутки на войне в Украине 350 оккупантов, 6 крылатых ракет, 5 дронов и танк, - Генштаб ВСУ
09:08
Обновлено
Россияне атаковали ракетой село на Запорожье, поврежден дом культуры
09:01
Эксклюзив
Бэнкси в Украине: что означают новые работы культового художника
08:47
Свет
В Украине снова ввели стабилизационные отключения электроэнергии
08:46
Глава дипломатии ЕС считает, что Россия еще не готова уйти из Украины и установить мир
08:45
Эксклюзив
Стратегических предпосылок для проведения переговоров Украины с РФ нет, - Згурец
08:30
Эксклюзив
Восемь месяцев не видел неба: херсонский волонтер рассказал о пытках и жизни в оккупации
08:26
В Донецкой области за сутки армия РФ убила мирного жителя, еще четверо ранены
08:22
Вражеские войска наступают на трех направлениях, однако ВСУ отразили атаки в районах 9 городов и сел
08:15
Эксклюзив
Есть свидетельства о низком моральном состоянии российских войск на левом берегу Днепра, – эксперт Данилов
08:12
Резиденцию премьер-министра Канады в Оттаве закрыли на ремонт, который продлится несколько лет
08:00
OPINION
О хамоне, куриных окорочках и претензиях украинцев
07:56
Диалоги с советами, волк в трусах и последнее дело журналистки – 5 книг о пулях вместо разговора
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV