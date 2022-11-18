Производство в октябре упало из-за веерных отключений электричества

Экономическая ситуация

Последние оценки Минэкономики подтверждают негативные тенденции, которые начали наблюдаться в экономике с октября 2022 г. По оценкам Минэкономики, ставшие результатом российских ракетных атак веерные отключения электроэнергии стали основной причиной того, что производство в октябре упало на 39% г/г (после сокращение на 35% в августе — сентябре). В случае если отключения электроэнергии будут продолжаться в ноябре — декабре, совокупные дополнительные потери экономики могут составить 1-2 п.п. ВВП, что может привести к смещению оценки сокращения ВВП в 2022 г. с около 1/3 до 35%. Это подтверждается недавними оценками Министерства финансов. Также следует отметить, что влияние этого фактора может быть крайне неравномерным: от несущественного для предприятий, например, могут относительно быстро переориентировать производство на ночные изменения к значительному: сфера услуг и торговля (кафе, рестораны, торговые центры и т.п.).

Разрушение логистических маршрутов остается существенным препятствием на пути экономического восстановления, поэтому Украина ведет переговоры с Еврокомиссией о продолжении действия Соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом, известном также как "транспортный безвиз". Хотя Еврокомиссия рассматривает этот механизм как экстренное мероприятие в условиях войны и предлагает продление еще на год, украинская сторона настаивает на продлении по меньшей мере на 2-3 года. Такая позиция оправдана ввиду того, что РФ и РБ с высокой вероятностью продолжат экономическую блокаду даже в условиях прекращения "горячей фазы" войны.

Успешное освобождение части территории Херсонской области снижает риски безопасности для весенней посевной кампании 2023 г. на значительной территории юга Украины. Украинские аграрии завершают сев озимых зерновых культур: уже посеяно 4.4 млн га, или 92% к прогнозу.

Разрушение логистических маршрутов остается существенным препятствием на пути экономического восстановления, поэтому Украина ведет переговоры с Еврокомиссией о продлении действия Соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом, известном также как "транспортный безвиз"

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 15.11.2022, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 4,7 млрд. гривен на сроки от 6 до 18 месяцев, а также 7,9 млн. долларов США. Благодаря повышению предельных уровней доходности государственных заимствований, основной объем средств был привлечен на сроки 6 мес. (ставка повышена с 13,5% до 14%) и 1,5 года (ставка выросла с 18,5% до 19%).

При этом объем выплат правительства по погашениям ОВГЗ продолжает превышать заимствования от продажи соответствующих ценных бумаг на аукционах. Так, за первые две недели ноября сальдо внутренних долговых операций правительства было отрицательным и составило 5,5 млрд гривен, а в целом с начала полномасштабной войны по состоянию на 14 ноября 2022 г. Правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 183,9 млрд грн, 2,1 млрд. дол. США и 168 млн евро, в то время как от размещения новых внутренних долговых инструментов на аукционах привлек 119 млрд грн, 1,4 млрд дол. США и 468,4 млн. евро.

Объем государственных ценных бумаг в обращении за текущую неделю увеличился на 15 млрд гривен в результате приобретения Национальным банком государственных ценных бумаг на сумму 15 млрд гривен, а также увеличение инвестиций в ОВГЗ со стороны юридических и физических лиц (итого – на 1,4 млрд гривен за неделю).

Валютный рынок

Увеличение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на фоне более умеренного роста спроса на нее обусловило близкое к сбалансированному сальдо операций на межбанковском рынке по клиентским соглашениям. Это позволило сократить продажу иностранной валюты Национальным банком на рынке на прошлой неделе до 326,5 млн. долларов США (по сравнению с 410 млн. долларов США за неделю до этого).

В целом, за 10 месяцев 2022 года чистые интервенции по продаже иностранной валюты (долларов США и евро) составили более 20,2 млрд. долларов США. Это было ключевым фактором сокращения международных резервов Украины, которые на 1 ноября 2022 года составляли 25,2 млрд долларов США (+5,5% за месяц и -18,4% с начала года). Их увеличение в октябре обязано прежде всего поступлением финансовой помощи от международных партнеров: 2 млрд долларов США – от Европейского Союза, 1,3 млрд долларов США – от МВФ, 0,5 млрд долларов США – от Всемирного банка, а также 0,4 млрд долларов США – от размещения ОВГЗ в иностранной валюте.

В целом, за 10 месяцев 2022 года чистые интервенции по продаже иностранной валюты (долларов США и евро) составили более 20,2 млрд. долларов США. Это было ключевым фактором сокращения международных резервов Украины

Финансовый сектор

По данным Национального банка, показатели адекватности капитала банков по результатам октября оставались на уровне близком к предыдущему месяцу: 18,8% для регулятивного и 13% – для основного капитала банков. Соответствующие значения более чем в 1,5 раза превышают минимальные нормативные требования (10% и 7% соответственно) и выступают предохранителем по поводу негативного влияния военных действий на платежеспособность банковской системы.

Достаточность капитала банков создает возможности для развития банковского кредитования, которое продолжает снижаться. Так, по оперативным данным Национального банка, объем кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору и домохозяйствам, в октябре сокращался во всех валютах. В частности, гривневые кредиты корпоративному сектору сократились на 0,9% в месяц, в иностранной валюте – на 1,4% в месяц. Кредитование домохозяйств в октябре сократилось по сравнению с сентябрем соответственно на 2,0% (в гривне) и 0,6% (в иностранной валюте).

В то же время фондирование банков путем депозитов в октябре – наоборот – увеличивалось по обеим категориям клиентов и во всех валютах. В частности, остатки на гривневых счетах корпораций в октябре выросли на 5,7%, население – на 0,2%; в иностранной валюте – соответственно на 4,6% и 2,5%. Избыток ликвидности позволяет банкам воздерживаться от повышения ставок по новым депозитам, которые в октябре оставались на уровне предыдущего месяца (9,2%).

За прошедшую неделю объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ) оставался на уровне более 400 млрд гривен. Основным фактором увеличения банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета Правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты у банков и увеличение гривни в обращении вне банков уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности в свою очередь определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования НБУ за прошлую неделю сократилась на 847 млн гривен) и удержание рыночных ставок на уровне нижней границы ставок по операциям НБУ (23%).

Направления ресурсов банков на кредитование способствует реализация государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", на условиях которой на прошлой неделе банками было выдано 376 льготных кредитов на общую сумму 1.75 млрд грн, из которых почти две трети — государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 15 тысяч на общую сумму около 64 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

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