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Производство Toyota сокращается четвертый месяц подряд из-за влияния эпидемии коронавируса в Китае

30 августа, 2022 вторник
11:08
Технологии Toyota

Производство Toyota упало на 8,6% из-за дефицита полупроводников и сбоев в поставках, вызванных коронавирусом в Китае

Об этом сообщает американское издание Bloomberg .

"Глобальное производство Toyota Motor Corp. падает четвертый месяц подряд из-за дефицита полупроводников и сбоев в цепочках поставки, вызванных карантином в Китае из-за Covid, что негативно повлияло на производство", - говорится в сообщении.

По сравнению с прошлым годом производство упало на 8,6%, до 706 547 автомобилей. Кроме того, продажи упали на 7,2% до 797 179 единиц уже 11-й месяц подряд.

Хотя производство за границей поднялось до рекорда за июль, объемы все еще не достигли целевого значения. Производство в Японии упало на 28,2% по сравнению с годом ранее.

"Дефицит компьютерных чипов, используемых во многих автомобильных запчастях, более высокие цены на сырье и частые остановки заводов в Китае из-за ограничений, связанных с Covid, вызвали смятение на глобальных сборочных линиях автомобилей", - пишут в издании.

Однако Toyota выполняет производственную цель – 9,7 миллиона автомобилей на финансовый год до марта 2023 года, а также сохраняет свой прогноз прибыли.

Японская иена ослабла по отношению к доллару в этом году. Соответственно, продукция автопроизводителя является более конкурентоспособной за рубежом, а его доход получает толчок в местной валюте.

Руководители Toyota заявили, что не вполне уверены, чтобы повысить ориентировочные доходы. Они ссылались на неопределенности впереди, такие как давление на экономику и потенциальное повышение процентных ставок в других странах.

Акции Toyota немного изменились с начала года и торговались на 0,7% в Токио.

  • Напомним, Toyota приостановила производство и импорт автомобилей в Россию.
  • 18 марта стало известно, что японская автомобилестроительная компания Toyota снова работает в Украине и оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от вторжения РФ на украинскую территорию.

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