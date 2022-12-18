Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас ситуация в энергетике непростая, но контролируемая. Сахарук отметил, что генерация энергии постепенно восстанавливается, почти все атомные энергоблоки уже вышли на номинальную мощность.

Сахарук заявил, что полное восстановление возможно только после победы Украины, и это продлится несколько лет. В свою очередь для восстановления необходимого производства электроэнергии необходимо 2-3 недели и отсутствие обстрелов.

"Сейчас мы говорим в контексте этой зимы. Так что стабилизировать систему мы можем только путем максимального восстановления до того уровня, который дает возможность работать генерации. Для этого, если нет обстрелов, нужно 2-3 недели и генерация будет возвращаться к объему, который сейчас возможен. Но если говорить о восстановлении, которое было до обстрелов, начиная с октября месяца, то на это пойдут годы", - рассказал исполнительный директор ДТЭК.

Он также отметил, что сейчас идет быстрое восстановление, чтобы запустить в работу как можно больше энергоблоков и уменьшить дефицит энергии, вызванный понижением температуры.

"Мы сейчас говорим о скором восстановлении, чтобы запустить в работу как можно больше энергоблоков к сети, потому что есть дефицит и он увеличивается из-за понижения температуры. Поэтому генерация нужна. Если говорить о скором восстановлении, то это в некоторых случаях два-три дня, а в некоторых недели или неделя", - сказал Сахарук.

Дмитрий Сахарук сообщил, что в настоящее время продолжается восстановление тепловой генерации, которое было нарушено из-за значительного повреждения двух станций 15 и 16 декабря.

По состоянию на 18 декабря, в Украине продолжаются аварийно-восстановительные работы: в системе имеется дефицит энергии из-за морозов и поражения инфраструктуры после обстрелов РФ.