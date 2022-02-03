Производство "байракторов" и сотрудничество правоохранителей: какие соглашения подписали Украина и Турция
По результатам встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана правительства двух стран подписали ряд соглашений, направленных на развитие технологического и экономического сотрудничества
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Офис президента Украины.
Кроме исторического соглашения о зоне свободной торговли в рамках визита Эрдогана в Киев 3 февраля Украина и Турция подписали ряд документов.
Среди них – рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Именно это соглашение, по словам Министра обороны Алексея Резникова, предусматривает строительство украинского завода по изготовлению беспилотников "Байрактар", который будет использовать двигатели компании "Мотор Сич".
Также правительства Турции и Украины подписали соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики. Документ будет способствовать организации сторонами совместных мероприятий и программ, в частности, молодежных обменов.
В присутствии президентов был подписан протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве правоохранительных органов 4 декабря 2009 года. Ожидается, что изменения обеспечат более эффективное сотрудничество между правоохранителями двух стран во избежание угроз публичной безопасности и порядка.
Для налаживания обмена опытом в администрировании налогов стороны подписали Меморандум о взаимопонимании технического сотрудничества между Государственной налоговой службой Украины и Администрацией доходов Министерства казначейства и финансов Турецкой Республики .
Кроме того, Киев и Анкара подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию Совместного таможенного совета между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турецкой Республики , что будет способствовать повышению эффективности таможенного контроля и облегчению таможенных процедур между государствами.
Украина и Турция также подписали План действий между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции по взаимному признанию программ авторизованных экономических операторов и Меморандума о взаимопонимании между Государственным предприятием "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации и качества" и Турецким институтом стандартов . Предполагается, что последний документ поможет устранить технические барьеры в торговле между странами.
- Напомним, 3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев с официальным визитом.
- Президент Турции подтвердил готовность быть посредником в переговорах между Украиной и РФ и подчеркнул, что Анкара продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, включая Крым.
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