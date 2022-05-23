Об этом рассказал и.о. директора соледарского госпредприятия "Артемсоль" Виктор Юрин, сообщило "Свободное радио".

“Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянные, частично разрушено административное здание", – сказал Юрин.

По его словам, предприятие, расположенное в Донецкой области, пережило попадание в рудники и склад. Оно остановило работу еще в апреле, когда готовую продукцию стало невозможно вывезти из Соледара – автомобильным транспортом предприятие может отгружать только небольшую часть поставок.

"Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергнем людей опасности. Тем более, большинство жителей Соледара, сотрудников ГП “Артемсоль” уже эвакуировались. Большинству работников администрации, ИТР (инженерно-технических рабочих, — ред.) нет на месте”, — пояснил и.о. е. директора.

Среди сотрудников предприятия обошлось без пострадавших, добавил он.

Запасы готовой продукции из Артемсоли вывезли в апреле и наполнили им торговые сети. По мнению Юрина, украинцам придется замещать отечественную соль импортной, пока продолжаются боевые действия.

Напомним, в Генштабе ВСУ констатируют, что на Донецком направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону украинских войск.

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