Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

"Производительность волонтеров не зависит от донейтов, производительность волонтеров зависит от навыка коммуникации. Не все можно купить за деньги. Нам показали это первые две недели активной фазы войны, когда в принципе донейтов хватало со всего мира, а купить было негде, поэтому я фокусируюсь больше все-таки не на сборе средств, а на привлечении непосредственной помощи", - сказала Орест Брит.

Волонтер рассказала, что с 2014 года к своей работе пыталась привлекать людей, которые вместо денег присылали необходимые вещи.

"За все восемь лет я просила всех, кто мне помогал, покупать необходимые вещи и при моей поддержке передавать ребятам. Поэтому я пытаюсь отойти от именно финансовой поддержки, а находить людей, которые могут закупить все, что мне нужно, чтобы завести на передовую". , – добавила она.