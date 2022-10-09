Производительность волонтеров зависит не от донейтов, а от навыков коммуникации, - волонтер Ореста Брит
Волонтер, глава благотворительного фонда "БОН", обладатель ордена Княгини Ольги III степени Ореста Брит рассказала, что в своей работе она фокусируется больше не на сборе донейтов, а на привлечении непосредственной помощи людей, потому что не всегда можно приобрести необходимое
Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.
"Производительность волонтеров не зависит от донейтов, производительность волонтеров зависит от навыка коммуникации. Не все можно купить за деньги. Нам показали это первые две недели активной фазы войны, когда в принципе донейтов хватало со всего мира, а купить было негде, поэтому я фокусируюсь больше все-таки не на сборе средств, а на привлечении непосредственной помощи", - сказала Орест Брит.
Волонтер рассказала, что с 2014 года к своей работе пыталась привлекать людей, которые вместо денег присылали необходимые вещи.
"За все восемь лет я просила всех, кто мне помогал, покупать необходимые вещи и при моей поддержке передавать ребятам. Поэтому я пытаюсь отойти от именно финансовой поддержки, а находить людей, которые могут закупить все, что мне нужно, чтобы завести на передовую". , – добавила она.
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