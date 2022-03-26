Производители судовых двигателей расторгают контракты с РФ
Финская компания Wartsila, ведущий производитель судовых двигателей, приостановила бизнес с Россией, в том числе обучение работе с оборудованием
Об этом сообщает Reuters.
"Российский морской сектор уже борется с сокращением других услуг, включая сертификацию судов ведущими иностранными поставщиками, что жизненно важно для доступа к портам и обеспечению страховки. Это происходит на фоне ухода судоходных компаний и западных санкций, введенных в отношении ее ведущего морского перевозчика "Совкомфлот" после вторжение Москвы в Украину", – говорится в сообщении.
Wartsila, ведущий мировой производитель морского и энергетического оборудования, приостановил все поставки и продажи в Россию и Белоруссию из-за войны на Украине. Кроме того, два источника в судоходных компаниях сообщили, что MAN Energy Solutions также приостановила обучение использованию своего оборудования в России. Представитель компании заявил, что она "на 100% соблюдает введенные санкции".
"Учитывая сложности мировых морских перевозок, было неясно, как российские компании смогут работать в условиях отказа от этих услуг", – добавляют в издании.
- Напомним, в Минцифре рассказали о новых успехах цифровой блокады России и Белоруссии.
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