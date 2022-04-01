Производители пива в РФ жалуются на нехватку алюминиевых банок

Об этом сообщает российское издание Коммерсант со ссылкой на Ассоциацию производителей пива.



Компания-производитель алюминиевой упаковки Ball Corporation решила закрыть бизнес в России и заявила о намерении приостановить работу своих заводов. Там планируется продать производство.

"Производитель, объявивший о выходе с рынка, является одним из его лидеров. Одновременно заменить потерю значительного объема упаковки будет сложно", - заявили в Ассоциации.

Российские пивовары рассчитывают, что у этих предприятий будет новый собственник.

В долгосрочной перспективе производство планируют переключить из банок на другие виды тары, например на стеклянную или ПЭТ.

Напомним, 28 марта стало известно, что Россию покидает пивоваренный концерн Heineken.

28 марта об уходе с рынка РФ объявили также бренды Carlsberg и Bud.