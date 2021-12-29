Производители отказываются от выигранных тендеров по обеспечению школьного питания из-за роста себестоимости продуктов, - эксперт

Об этом сообщил руководитель экспертной группы "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко во время "Большого эфира Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Предприятия, выигравшие тендеры по поставке школьного питания, сейчас отказывают учебным заведениям, отделам образования, потому что из-за роста цен на энергоносители возросла и себестоимость продукции. Возрастала настолько, что цену невозможно скорректировать дополнительными соглашениями",

– сказал он.

Напомним, правительство планирует установить цену на газ для производителей хлеба на уровне 25 тыс. грн за 1 тыс. кб.