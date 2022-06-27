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Производитель заявил, что отдаст бесплатно Байрактары, на которые украинцы по призыву Сергея Притулы собирали средства
Речь идет именно о четырех беспилотниках, на которые украинцы собрали более 600 млн гривен
Об этом говорится в заявлении компании Baykar.
- 24 июня стало известно, что украинцы за три дня собрали средства на 4 "байрактара". Целью было собрать на три аппарата за неделю.
- 22 июня волонтеру Сергею Притуле исполнился 41 год. К своему дню рождения он открыл сбор средств на масштабный проект "Народный Байрактар". В течение недели (с 22 по 29 июня) он собирал средства на три БПЛА для ВСУ. На реализацию потребовалось 500 млн грн (около $17 млн).
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