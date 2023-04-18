Производитель водки Absolut из-за критики отказался возвращаться на рынок России
Французский производитель шведского бренда водки Absolut и других алкогольных напитков отказался от намерений возобновить поставки в Россию
Об этом пишут российские пропагандисты.
Такое решение было принято в ответ на критику в адрес компании после того, как французский концерн Pernod Ricard объявил о возобновлении продажи алкоголя в РФ.
Неделю назад шведские СМИ сообщили о возобновлении 11 апреля поставок Absolut. Многие политики выразили в связи с этим протест, призвав к бойкоту водки. Многие рестораны и бары перестали продавать продукцию концерна.
При этом в компании подчеркнули, что соблюдают санкционные ограничения Евросоюза.
Справочно. Pernod Ricard выпускает коньяк Martell, виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, джин Beefeater, водку Absolut, текилу Olmeca.
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