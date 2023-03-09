Об этом сообщает Trend со ссылкой на генерального директора компании Swarovski Алексиса Назарда.

"Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность в России", - говорится в заявлении.

Назард рассказал, что выход компании с российского рынка будет организован и осуществлен в соответствии с применимыми законами, включая экономические санкции и другие ограничения.

В марте производитель украшений временно закрыл свои магазины в России и приостановил онлайн-продажу своей продукции.

Справочно. Swarovski – это австрийская компания, специализирующаяся на производстве украшений из стекла (хрусталя). Компания также производит оптическое оборудование, готовые светильники и люстры. Вся продукция под брендом Swarovski производится компанией Swarovski AG, основные производственные мощности и головной офис расположены в Австрии в городе Ваттенс.