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Производитель украшений Swarovski заявил о полном прекращении деятельности в России

9 мартa, 2023 четверг
18:06
Мир

Австрийская компания Swarovski заявила, что полностью прекращает свою деятельность в России после того, как в марте 2022 года приостановила продажи украшений

Об этом сообщает Trend со ссылкой на генерального директора компании Swarovski Алексиса Назарда.

"Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность в России", - говорится в заявлении.

Назард рассказал, что выход компании с российского рынка будет организован и осуществлен в соответствии с применимыми законами, включая экономические санкции и другие ограничения.

В марте производитель украшений временно закрыл свои магазины в России и приостановил онлайн-продажу своей продукции.

Справочно. Swarovski – это австрийская компания, специализирующаяся на производстве украшений из стекла (хрусталя). Компания также производит оптическое оборудование, готовые светильники и люстры. Вся продукция под брендом Swarovski производится компанией Swarovski AG, основные производственные мощности и головной офис расположены в Австрии в городе Ваттенс.

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Культура
Россия
Австрия
санкции против России
война с Россией
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