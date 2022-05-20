Производитель строительной техники JCB предложил жилье 70 украинцам в Британии

Об этом пишет BBC.

Издание сообщает, что среди первых беженцев, которые воспользовались предложением, были Наталья Степаненко и ее двое детей, прибывших в мае. Они покинули свою квартиру в городе Борисполь, недалеко от столицы Украины, в феврале. Ее муж Сергей работает в JCB, но сейчас мобилизован и защищает Украину.

Строительная фирма сообщила, что семья воспользовалась их предложением получить здание вблизи их штаб-квартиры в Стаффордшире. Наталья Степаненко сказала, что ее удивило предложение из другой страны, но "это нормально, поскольку люди в Аттоксетре действительно дружеские".

JCB также владеет бывшим отелем Travelodge в Аттоксеттере, который также планируют подготовить для большого количества семей.

С начала полномасштабного вторжения России около 53 800 украинских беженцев прибыли в Великобританию по программе "Дом для Украины" или семейной схеме.

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