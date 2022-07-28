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Производитель стекла Guardian Industries продал бизнес в России

28 июля, 2022 четверг
19:56
Мир

Американский производитель стекла Guardian Industries продал свой бизнес в РФ местной строительной компании

Об этом сообщила пресс-служба компании-покупателя.

Согласно заявлению президент одной из крупнейших строительных компаний России ФСК Владимир Воронин купил бизнес американского производителя листового стекла Guardian Glass. Воронин будет владеть 100 процентами акций предприятий. Стоимость сделки компании не раскрывают.

"Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить команду, лучшие практики и подходы, которыми владеет компания, а также продолжить инвестиционную программу", - сказал Воронин.

Два завода компании расположены в Рязани и Ростовской области. На территории Рязанского завода расположен головной офис компании, откуда идет управление бизнесом по территории России.

Guardian Industries является частным промышленным производителем стекла, автомобильной и строительной продукции. Компания производит термополированные стекла, изделия из стекла, изоляцию из стекловолокна и строительные материалы для коммерческого, жилого и автомобильного применения. В компании работают более 18 000 человек.

В апреле американский производитель стекла сообщил о решении выйти из российских активов.

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