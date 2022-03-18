Производитель шин Pirelli останавливает инвестиции и ограничивает деятельность в РФ

Об этом говорится в заявлении компании.



"Инвестиции в России остановлены, за исключением тех, которые связаны с безопасностью. Деятельность заводов будет постепенно ограничиваться финансированием заработной платы и обслуживания работников", - сообщили в Pirelli.

Напомним, ранее Xerox приостановил поставки своего оборудования в РФ.

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