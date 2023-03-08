Производитель шин Continental покидает Россию
В среду, 8 марта, немецкий производитель шин Continental сообщил, что продает свои активы в России
Об этом пишет Reuters .
Производитель также продает свой завод в Калуге. Гендиректор Николай Сетцер заявил, что главная причина – вооруженная агрессия РФ против Украины.
"Война является причиной нашего контролируемого выхода из России. Это означает продажу наших активов, включая фабрику в Калуге. Мы находимся на продвинутой стадии процесса продаж", - сказал он.
Continental – второй по размерам производитель шин в Европе и четвертый в мире.
- Михаил Подоляк сообщил , что среди оставшихся работать в России западных компаний наибольшую долю составляют германские (19,5%), 12,4% – американские, 7% – японские.
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