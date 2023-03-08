Об этом пишет Reuters .

Производитель также продает свой завод в Калуге. Гендиректор Николай Сетцер заявил, что главная причина – вооруженная агрессия РФ против Украины.

"Война является причиной нашего контролируемого выхода из России. Это означает продажу наших активов, включая фабрику в Калуге. Мы находимся на продвинутой стадии процесса продаж", - сказал он.

Continental – второй по размерам производитель шин в Европе и четвертый в мире.