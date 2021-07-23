Производитель презервативов с лицом Путина выиграл суд против Грузии в ЕСПЧ: церковь требовала убрать лицо царей древности
Православная церковь Грузии потребовала убрать с упаковок презервативов портреты Давида Строителя и царицы Тамары, но фирма обжаловала это требование в Европейском суде по правам человека
Об этом рассказывает "Эхо Кавказа".
Европейский суд по правам человека признал неоправданным штраф в 500 лари (около $200 по курсу 2018 года), наложенный Тбилисским судом на Ани Гачечиладзе, директора компании Aiisa, выпускавшей презервативы с изображениями на упаковке известных грузинских исторических персонажей.
Компания стала известной, когда к десятой годовщине "августовской войны" в 2018 году выпустила презервативы с изображением главы Кремля Владимира Путина.
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По мнению городского и апелляционного судов, надписи и изображения на продукции сексуального характера, связанные с историческими персонами Грузии или религиозной тематикой, нарушали моральные устои.
Как пишет СОВА, ЕСПЧ пришел к выводу, что решения национальных судов, ограничили свободу слова истца, не были ни релевантными, ни достаточными для оправдания вмешательства в статью 10.
"Суд объясняет, что при поддержке легитимного баланса между ценностями, закрепленными в Конституции Грузии, и Европейской конвенции по правам человека, на решения общих судов существенное влияние оказали взгляды на этические вопросы представителей Грузинской православной церкви", - говорится в сообщении.
В ЕСПЧ отметили, что такой подход противоречит установленному Конституционным судом Грузии стандарту, согласно которому "недопустимо навязывать этические нормы или мировоззрение конкретного лица или группы лиц другим группам общества с помощью государственных институтов, в том числе суда".
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