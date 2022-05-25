Производитель одежды Marks&Spencer полностью прекратил работу в России

Об этом компания заявила в своем годовом отчете.

Британский бренд Marks&Spencer прекратил поставки в марте, а теперь решил полностью отказаться от российской франшизы.



Компания потеряла 31 миллион британских фунтов в результате российского вторжения в Украину.

Напомним, в связи с мировыми санкциями и полномасштабным вторжением РФ в Украину почти сотня транснациональных компаний вышли с рынка России еще в начале марта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb