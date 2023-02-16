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Производитель оборудования для чипов ASML обвинил рабочего из Китая в краже данных о его технологиях

16 февраля, 2023 четверг
07:14
Технологии

В нидерландской ASML, специализирующейся на оборудовании для производства чипов, разоблачили сотрудника из Китая, укравшего данные из системы компании

Об этом пишет Bloomberg.

Бывший сотрудник ASML Holding NV из Китая украл данные из системы программного обеспечения, которую корпорация использует для хранения технической информации о своем оборудовании.

Отмечается, что "утечка данных" произошла из хранилища, содержащего детали систем литографии, критически важных для производства некоторых из самых современных чипов в мире.

По словам другого лица, знакомого с деталями, взлом касался технологической информации, но не аппаратного обеспечения, и был осуществлен работником-мужчиной за последние пару месяцев.

Утверждается, что власти США были уведомлены, и в Америке "глубоко обеспокоены" обвинениями в экономическом шпионаже, заявили в четверг в Токио помощник министра торговли по экспортному управлению Теа Кендлер, отказавшись комментировать подробности инцидента.

  • Напомним, в декабре 2022 года Bloomberg сообщал , что администрация президента США Джо Байдена планирует внести в "черный список" более 30 китайских технологических компаний.
  • Представители технологических компаний Японии, США и Нидерландов планируют ограничить доступ Пекина к передовому полупроводниковому оборудованию.
Мир
Китай
Нидерланды
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