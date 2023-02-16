Об этом пишет Bloomberg.

Бывший сотрудник ASML Holding NV из Китая украл данные из системы программного обеспечения, которую корпорация использует для хранения технической информации о своем оборудовании.

Отмечается, что "утечка данных" произошла из хранилища, содержащего детали систем литографии, критически важных для производства некоторых из самых современных чипов в мире.

По словам другого лица, знакомого с деталями, взлом касался технологической информации, но не аппаратного обеспечения, и был осуществлен работником-мужчиной за последние пару месяцев.

Утверждается, что власти США были уведомлены, и в Америке "глубоко обеспокоены" обвинениями в экономическом шпионаже, заявили в четверг в Токио помощник министра торговли по экспортному управлению Теа Кендлер, отказавшись комментировать подробности инцидента.