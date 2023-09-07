Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Производитель "Моршинской" призывает как можно быстрее национализировать доли Фридмана и других подсанкционных акционеров юридически безупречным способом
Новости компаний

Производитель "Моршинской" призывает как можно быстрее национализировать доли Фридмана и других подсанкционных акционеров юридически безупречным способом

7 сентября, 2023 четверг
12:38
Общество

Компания IDS Ukraine, которая является производителем ТМ "Моршинская", призывает государство как можно быстрее национализировать законным образом долю компании размером 49,99%, принадлежащую Михаилу Фридману и другим акционерам, находящимся под международными и украинскими санкциями

Затягивание процесса национализации повышает вероятность рейдерского захвата и уничтожения компании.

"Мы полностью поддерживаем санкционную политику Украины и также выступаем за изъятие доли лиц, находящихся под действием украинских и международных санкций, — отмечает IDS Ukraine в своем обращении . — Но напоминаем: 50,01% акций компании принадлежат неподсанкционным акционерам из Великобритании, Украины и правительства Грузии, поэтому любое противоправное изъятие или захват принадлежащих им долей станет прямым нарушением принципа неприкосновенности законного права собственности, что повлечет требования о компенсации ущерба, нанесенного неподсанкционным акционерам, из государственного бюджета".

Национализация с нарушениями обесценит компанию, государство получит токсичный актив, который будет отпугивать потенциальных стратегических инвесторов. Производитель "Моршинской" отмечает, что корректная национализация должна юридически закрепить устранение подсанкционных акционеров: с 28 февраля 2022 они фактически потеряли контроль или влияние на компанию вследствие ареста принадлежащих им акций и реализации международных санкционных мероприятий.

"Юридически безупречная национализация доли подсанкционных лиц позволит Украине реализовать изъятый юридически чистый актив на аукционе и привлечь в бюджет страны сотни миллионов долларов США, а с этим получить уважение международных партнеров, для которых чрезвычайно важно верховенство закона и эффективная борьба с коррупцией", — подчеркнула IDS Украина.

Ранее компания заявила, что в результате ареста 100% ее корпоративных прав и противоправной передачи агентству АРМА IDS Ukraine стала жертвой рейдерских посягательств. Агентство АРМА на проведенном с многочисленными нарушениями конкурсе избрала управляющим корпоративными правами прямого конкурента "Моршинской" - ООО "Карпатские минеральные воды". Впоследствии АРМА получило противозаконное решение суда, дающее агентству не предусмотренное законом право на единоличное изменение руководства "Моршинской". Между тем, ООО "Карпатские минеральные воды" с рыночной долей не более 9% заявило о намерении в процессе управления сократить производство и персонал "Моршинской" с рыночной долей до 40% — фактически уничтожить ключевого конкурента.

Новости
Украина
Читайте также:
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
7 сентября, 2023 четверг
WBA сделала заявление по поводу жалобы Дюбуа на исход боя с Усиком
6 сентября, 2023 среда
ГУР об обмене военнопленных: Многих украинцев РФ отказывается отдавать без каких-либо объяснений
6 сентября, 2023 среда
Минобороны планирует аудит, цифровизацию ВЛК и введение военного е-билета, - Умеров
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 38.09
  • EUR
    Покупка 40.15
    Продажа 41.17
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
7 сентября
13:38
Обновлено
Российская армия ударила по Запорожскому району
13:18
OPINION
Андрей Яницкий
Цугцванг Зеленского из-за НЕоткрытия деклараций чиновников
13:13
Из-за обстрелов РФ без света остается часть жителей 4 прифронтовых регионов Украины
13:01
Зеленский представил нового министра обороны и озвучил задачи, стоящие перед Умеровым
12:45
Обновлено
Йенс Столтенберг
"Нет признаков преднамеренной атаки РФ": Столтенберг о падении обломков российского дрона в Румынии
12:33
Лидеры G20 согласились предоставить Африканскому союзу статус постоянного члена, – Bloomberg
12:25
Украина начала экспортировать зерно через порты Хорватии
12:23
Обновлено
Россияне атаковали Херсонщину из артиллерии и БПЛА: погиб мужчина, двое раненых
12:22
Зеленский присвоил Буданову звание генерал-лейтенанта
12:22
СБУ разоблачила в Днепропетровской и Херсонской областях организаторов схемы, которые продавали оружие из деоккупированных территорий
12:09
ВАКС оставил судью Князева под стражей до 16 октября
12:00
OPINION
Резников таки рассорился с обществом
11:56
Для поддержки ветеранов войны: США впервые передадут Украине конфискованные активы российских олигархов
11:55
Обзор
Большинство стран ЕС против продления эмбарго на украинское зерно, а Блинкен обещает Украине дополнительный миллиард долларов. Акценты мировых СМИ 7 сентября
11:50
В Украине будет солнечно и сухо: прогноз погоды на 8 сентября от Натальи Диденко
11:42
стекло
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны турецкий Şişecam Group
11:39
Обновлено
РФ ночью атаковала портовую инфраструктуру Одесчины: ранены 2 человека
11:29
Обновлено
В МВД уточнили количество жертв удара РФ по Константиновке 6 сентября: 16 человек погибли, 33 пострадали
11:06
Операция на Змеином, высадка в Крыму и вербовка пилота Ми-8: в Украине отмечают День военной разведки
10:56
Эксклюзив
Стратегический эксперт рассказал, как решить проблему зернового коридора с выгодой для ООН, НАТО и Турции
10:32
Алексей Данилов
"Как только агитаторы зайдут в окопы — мы проиграем": Данилов о выборах во время войны
10:32
Через порты Балтийского моря можно было пропускать 10 млн тонн украинского зерна ежегодно, - Науседа
10:24
Передавал РФ данные о полетах украинских боевых самолетов и вертолетов: СБУ задержала жителя Днепропетровщины
10:10
PR
"Человек-паук: Сквозь Вселенную" – фантастическая анимационная премьера на SWEET.TV
10:09
В Черном море дежурят 11 вражеских кораблей, среди них один ракетоноситель
10:06
OPINION
Почему в Румынии "не заметили" российских "шахедов"
09:51
Нефть дешевеет из-за сезонного падения спроса и неуверенности Китая, - Reuters
09:51
Инфографика
Курс валют на 6 сентября: какова актуальная цена евро и доллара в банках
09:44
В Мариуполе прогремели мощные взрывы, начался пожар, - Андрющенко
09:26
Эксклюзив
"Выглядит цинично": депутат рассказал, что на Харьковщине военкоматы предлагают отпевать погибшим военным попам московского патриархата
09:22
Британская разведка объяснила, зачем российская государственная ТРК запустила пропагандистский телеканал в Донецке
08:54
Евро-2024: Франция принимает Ирландию, расписание всех матчей и трансляций 7 сентября
08:43
Минобороны РФ поставит заключенных на военный учет
08:39
Украинцы снова могут регистрировать бизнес в Google Maps
08:26
Япония запустила на Луну ракету с посадочным модулем
08:25
Главарь хунты позволил свергнутому президенту Габона уехать за границу
08:05
Инфографика
За сутки войны в Украине армия РФ потеряла 610 военных, 37 артсистем и 9 танков, - Генштаб
08:03
Эксклюзив
На левобережье Херсонщины оккупанты с оружием начали домовый обход: первый заместитель главы облсовета о "выборах" на ВОТ
08:01
OPINION
Ирина Геращенко
Верните свободу слова в Украине
07:44
Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 25 из 33 беспилотников
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV