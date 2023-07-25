Об этом информирует Reuters .

"Чтобы удовлетворить потребности рынка, TSMC планирует создать современный завод в научном парке Тонглуо", – говорится в официальном заявлении компании.

Генеральный директор компании сообщил, что TSMC не в состоянии удовлетворить спрос клиентов на теле бума ИИ, поэтому планирует удвоить свои мощности, чтобы иметь возможность производить усовершенствованную упаковку, предусматривающую размещение нескольких чипов в одном устройстве. Это поможет снизить дополнительные затраты на более мощные вычисления.

"Мы увеличиваем наши мощности как можно скорее. Мы ожидаем, что это усиление будет выпущено в следующем году, вероятно, ближе к концу следующего года", – говорится в сообщении.

Администрация научного парка, где компания планирует построить завод официально одобрила заявку TSMC на аренду земли. Новый завод в северном округе Мяоли создаст около полутора тысяч рабочих мест.

Справка. TSMC – крупнейшая в мире монопрофильная независимая компания по производству полупроводников, основанная в 1987 году. Отдельно от основной производственной базы в Синьжче в Северном Тайване, где расположены несколько фабрик, компания владеет высокотехнологичными фабриками на юге и центре Тайваня, в Шанхае (Китай), Сингапуре и штате Вашингтон (США).