Производитель микросхем TSMC инвестирует $2,9 млрд в строительство завода на Тайване
Производитель микросхем TSMC из-за резкой популярности искусственного интеллекта планирует инвестировать 2,9 миллиарда долларов в строительство современного упаковочного завода на севере Тайваня
Об этом информирует Reuters .
"Чтобы удовлетворить потребности рынка, TSMC планирует создать современный завод в научном парке Тонглуо", – говорится в официальном заявлении компании.
Генеральный директор компании сообщил, что TSMC не в состоянии удовлетворить спрос клиентов на теле бума ИИ, поэтому планирует удвоить свои мощности, чтобы иметь возможность производить усовершенствованную упаковку, предусматривающую размещение нескольких чипов в одном устройстве. Это поможет снизить дополнительные затраты на более мощные вычисления.
"Мы увеличиваем наши мощности как можно скорее. Мы ожидаем, что это усиление будет выпущено в следующем году, вероятно, ближе к концу следующего года", – говорится в сообщении.
Администрация научного парка, где компания планирует построить завод официально одобрила заявку TSMC на аренду земли. Новый завод в северном округе Мяоли создаст около полутора тысяч рабочих мест.
Справка. TSMC – крупнейшая в мире монопрофильная независимая компания по производству полупроводников, основанная в 1987 году. Отдельно от основной производственной базы в Синьжче в Северном Тайване, где расположены несколько фабрик, компания владеет высокотехнологичными фабриками на юге и центре Тайваня, в Шанхае (Китай), Сингапуре и штате Вашингтон (США).
- 19 июня в израильском минфине сообщили , что компания Intel планирует построить новый завод микросхем в Израиле за рекордные $25 млрд. Ожидается, что он заработает в 2027 году.
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